Toro, Vagnati in vacanza a Formentera dopo il mercato

Davide Vagnati è in vacanza a Formentera. Il Responsabile dell'Area Tecnica del Torino con una storia sul suo profilo Instagram ha mostrato - in questi giorni in cui i campionati sono fermi per le Nazionali - di essere in vacanza nell'isola spagnola. Dopo una sessione di mercato che ha visto un Vagnati molto attivo sia in entrata (con l'arrivo di Zapata, Vlasic, Soppy, Lazaro, Bellanova, Tameze, Popa e Sazonov) che in uscita (Singo, Izzo, Verdi, Berisha tra gli altri), ora il dirigente granata si gode questo periodo di relax nelle isole Baleari.