Toro, Vanja e il calore dei tifosi: “Grande atmosfera, ma perché solo al derby?”

Con le parole del portiere torna d'attualità il tema dell'affluenza: "Ci basterebbe l'80% del tifo di oggi e ci darebbe più carica di sicuro"

Alberto Giulini

Se da un lato c'è un complimento importante, dall'altro c'è una domanda che porta con sé più di qualche critica. "Bello il calore del tifo, oggi c'era una grande atmosfera" ha risposto Vanja Milinkovic-Savic a chi in zona mista gli chiedeva un commento sul sostegno che la squadra ha ricevuto al Grande Torino. Come riportato da La Stampa, il portiere ha però allargato il discorso anche a tutte quelle altre partite in cui la cornice di pubblico è stata decisamente diversa. "Mi chiedo perché non sia possibile fare lo stesso anche nelle altre partite, ci basterebbe l'80% del tifo di oggi e ci darebbe più carica di sicuro. Perché deve essere così solo al derby?".

L'affluenza non decolla: granata quattordicesimi in A

Con le parole del portiere serbo torna dunque d'attualità il tema di un'affluenza allo stadio che già nella passata stagione faticava a decollare. Sul tema si era espresso Juric stesso, sottolineando di aver sempre potuto contare su un clima positivo pur in uno stadio con diversi spazi vuoti. Nel campionato in corso il numero di spettatori è cresciuto, ma i granata restano appena al quattordicesimo posto in Serie A per affluenza allo stadio: solamente Verona, Sassuolo, Monza, Cremonese, Spezia ed Empoli hanno registrato dati inferiori ai granata.

Flop abbonamenti: solo 5800 tessere

Il discorso di Milinkovic-Savic evidenzia come il tema di un sostegno limitato da parte dei tifosi non lasci indifferenti anche i giocatori in campo. Pesano sicuramente i numeri flop della campagna abbonamenti: appena 5800 le tessere sottoscritte, il peggior dato dell'era Cairo in Serie A. Tra le principali cause del calo di affluenza c'è il malcontento della piazza nei confronti della società, con diversi tifosi che sembrano ormai aver perso fiducia nei confronti della proprietà. E intanto, mentre lo stadio fatica a riempirsi, anche un giocatore porta alla luce il tema del sostegno da parte dei tifosi: "Perché deve essere così solo al derby?".