Toro, verso il Trabzonspor: ancora tridente leggero con Lukic centravanti

In casa Toro è arrivato il momento del terzo test stagionale. Dopo l'immediato ostacolo Eintracht Francoforte ed il più agevole impegno contro il Mlada, saranno i turchi del Trabzsponsor a costituire un ulteriore banco di prova per i granata.

Per Juric, in attesa dei rinforzi dal mercato, c'è una piccola emergenza da gestire nel reparto avanzato. Con Sanabria che ha ripreso ad allenarsi solo ieri dopo un'indisposizione e Pellegri che ha svolto differenziato per una contusione alla coscia, potrebbe toccare ancora a Lukic ricoprire il ruolo di centravanti. Uomini contati anche sulla trequarti, dove si continuano ad attendere innesti. Radonjic è ai box per un affaticamento, così Horvath si candida per una maglia da titolare dopo i due gol nei primi due test. L'altra casella sulla trequarti potrebbe essere riempita da Seck, unico giocatore rimasto dalla scorsa stagione. Qualche chance anche per Verdi, che proverà ad insidiare Horvath.