Toro, Vlasic carica la squadra per la ripresa: “Riprendiamo”

Nikola Vlasic è pronto a tornare in campo con la maglia del Torino: dopo il terzo posto conquistato ai Mondiali in Qatar, si è riunito alla squadra e ha svolto l’ultima parte della preparazione con Ivan Juric, segnando una bella doppietta in amichevole col Monza. Domani, 4 gennaio, i granata scenderanno in campo alle 14:30 contro il Verona, e il croato ha caricato la squadra e i tifosi con un “Ripartiamo” sul suo profilo Instagram.

Nella prima parte di stagione la colonna portante del Torino

Non è un mistero che Nikola Vlasic, poco tempo dopo il suo arrivo in granata, sia diventato una delle pedine fondamentali del Toro di Ivan Juric: a confermato è il tecnico stesso, che nella conferenza stampa pre Torino-Verona ha speso tante buone parole per il croato. “E’ un ottimo giocatore, per noi fondamentale perché ha caratteristiche giuste. Può fare l’attaccante, l’esterno, la mezzala. E’ completo e competitivo e sa finalizzare. Secondo me i fuoriclasse sono un’altra cosa, ma lui è un giocatore strepitoso e completo, per noi fantastico".