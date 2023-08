Toro, Vlasic rassicura i tifosi: “Sono già al top della forma”

Ieri è stato ufficializzato l'acquisto di Nikola Vlasic. Dopo una lunga trattativa durata dall'inizio della sessione estiva di calciomercato, i granata potranno riabbracciare il trequartista croato per la seconda stagione. Il giocatore non era stato riscattato ed aveva fatto ritorno al West Ham, ma i granata non hanno mai mollato la presa per il classe '97, che ha sempre spinto per tornare ad indossare la divisa granata.