Toro, Zapata affronta Vlahovic: il colombiano adora segnare alla Juventus

Torino-Juventus vedrà anche il duello tra Zapata e Vlahovic, i bomber delle due squadre

Piero Coletta 10 aprile 2024 (modifica il 10 aprile 2024 | 10:14)

Sabato ore 18.00 andrà in scena il derby della Mole numero 185. Torino e Juventus si contenderanno la supremazia della città di Torino e si affideranno ai rispettivi bomber. Dalla parte granata c'è Duvan Zapata, l'ariete colombiano che sta trascinando la squadra con la collaudata partecipazione di Raoul Bellanova e che ha dei precedenti importanti contro la Juventus. Dall'altra c'è Dusan Vlahovic.

Il confronto tra gli attaccanti — L'importanza di entrambi i giocatori per le rispettive squadre è cosa nota. Zapata ha segnato 12 gol (uno con la maglia dell'Atalanta) ed è il miglior marcatore del Torino in questa annata. In lui i granata hanno trovato una continuità di rendimento sotto porta importante, in qualche modo è riuscito a non far rimpiangere Sanabria. Dall'altra parte il serbo si è messo alle spalle l'altalenante stagione passata e ha trovato anche lui continuità sotto porta. Il serbo ha segnato di più rispetto a Zapata, 15 gol.

Il colombiano però ha centrato di più la porta rispetto al serbo: Zapata ha centrato la porta per 37 volte su 88 conclusioni totali, dietro solo al primatista Lautaro Martinez (94/43). L'ex Fiorentina invece ha tirato di più rispetto al colombiano, ma ha centrato di meno la porta (96/32). In Serie A però nessuno sa segnare di testa come Zapata. L'ex Udinese e Atalanta infatti è al primo posto in classifica per gol segnati con la parte superiore del corpo, ben 7. Vlahovic invece ha segnato di testa solo tre volte. Identico invece il numero di assist, quattro a testa.

Zapata e la Juventus, quanti gol ai bianconeri. Vlahovic a segno solo due volte — Lo spauracchio della Juventus però porta i connotati del colombiano. Duvan Zapata ha un buon rendimento contro i bianconeri. Sono ben 8 infatti le reti segnate alla Vecchia Signora tra Udinese e Atalanta. La prima rete del colombiano ai danni della Juventus risale alla stagione 16/17 in un Udinese-Juventus che si concluse sull'1-1 e con i friulani che passarono in vantaggio proprio grazie a Zapata. Si è poi ripetuto con la casacca della Sampdoria nella sua unica stagione in blucerchiato nella vittoria interna a Marassi per 3-2. Con l'Atalanta Ha punito la Juventus per ben sei volte (quattro gol in Serie A, due in Coppa Italia). L'ultimo gol del colombiano risale proprio con la maglia degli orobici nella stagione 21/22, una rete che firmò la vittoria dell'Atalanta all'Allianz Stadium.

Nettamente inferiore il volume di gol segnati da Dusan Vlahovic ai danni del Torino. La prima rete infatti risale alla stagione 21/22 nella gara di andata, terminata 2-1 per i toscani. Si è poi ripetuto nel derby d'andata della scorsa stagione, match che terminò 0-1 a favore dei bianconeri.

