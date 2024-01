ToroPreview, benvenuto 2024: “Cosa vi aspettate dai granata nel nuovo anno?”

Dal mercato ad una qualificazione europea: quali aspettative per l'anno nuovo?

Redazione Toro News

Quattro domande, tre pareri in merito. Le nostre opinioni, a volte concordi e a volte discordanti tra di loro. Ecco ToroPreview: tre dei nostri giornalisti risponderanno alle domande della redazione, dicendo la loro sull’impegno che attende la squadra e in generale sul momento dei granata. Opinioni personali a volte agli antipodi, per cercare di dare una visione più completa possibile al lettore sull’argomento trattato. Questa settimana, dall’altra parte del microfono ecco i nostri Andrea Calderoni, Federico De Milano e Alberto Girardi.

Il 2024 sarà l'anno del ritorno del Toro in Europa?

Calderoni - Penso di no. Gli organici di chi entrerà in Europa sono più completi di quello granata e poi il Torino nei primi due anni e mezzo di gestione Juric ha sempre peccato di continuità prestazionale.

De Milano - In questo momento dopo che il girone d'andata si è praticamente concluso (manca una sola giornata al termine) mi viene da dire di no. Manca ancora qualcosa per competere davvero con quelle che stanno davanti e si spera che il mercato di gennaio possa aiutare in tal senso. Al Toro sembra mancare sempre un ultimo passo per riuscire a chiudere un buon percorso come si è visto dal recente mancato successo contro l'Udinese. Ad oggi vedo favorite altre squadra per i primi sette posti della classifica con il Toro indietro ma di pochi punti.

Girardi - Non credo che i granata riusciranno a conquistare l'Europa. Ad oggi è un obiettivo veramente difficile da raggiungere e ci sono squadre più forti che difficilmente lasceranno uno dei primi 7 posti della classifica. Inoltre la rosa del Toro non è all'altezza di una competizione europea in questo momento.

L'anno nuovo si apre con il mercato di gennaio: quali colpi vi aspettate?

Calderoni - Me ne aspetto pochi. Se ci saranno colpi sostanziosi, vorrà dire che Juric e la società sono già d'accordo di proseguire insieme (vedi colpo alla Ilic). Ci saranno pochi colpi per aggiustare la rosa. La priorità è a sinistra, nonostante le recenti dichiarazioni di Juric.

De Milano - Il Torino dalla scorsa estate ha una enorme necessità di trovare un esterno di piede mancino che possa prendersi stabilmente il posto sulla fascia sinistra. Se dovesse arrivare un profilo simile a Bellanova (ma di piede opposto) che possa essere un punto di riferimento come è stato l'ex Cagliari e Inter in questa prima metà di campionato ne gioverebbe tutta la squadra. Fino ad ora Juric ha fatto giocare Vojvoda e Lazaro alternandoli spesso ma senza raccogliere i risultati sperati. Se poi ci fosse la possibilità di allungare le rotazioni in avanti e in difesa sarebbe un fattore in più che potrebbe aiutare a perdere meno punti per strada.

Girardi - L'ideale sarebbe comprare un esterno mancino vista la fatica che hanno fatto Vojvoda e Lazaro sula fascia sinistra, ma non credo che nel mercato di gennaio arriverà un giocatore in grado di fare la differenza su quel lato del campo. Sarebbe importante riuscire a comprare anche altre pedine, ma prima bisognerebbe vendere quei giocatori che non rientrano più nel progetto, per poter finanziare qualche colpo più importante, ma è un'ipotesi molto improbabile.

A giugno scadrà il contratto di Juric: secondo voi sarà rinnovo o addio?

Calderoni - Molto dipenderà dalle prossime dieci-dodici partite. Juric non gode più di una posizione di forza sulla società a differenza di quanto si potesse sostenere dopo il primo anno e mezzo. La partita rinnovo, secondo me, è apertissima.

De Milano - Difficile, forse impossibile dirlo oggi. La mia sensazione è che Cairo e il resto del piano dirigenziale siano soddisfatti dell'operato di Juric e che quindi faranno dei tentativi per provare a prolungare il contratto. Restano però da comprendere le intenzioni del tecnico che magari può essere interessato a cambiare aria. Penso comunque che gran parte del capitolo rinnovo si scriverà nell'ultimo periodo della stagione perché moltissimo dipenderà dai risultati che raccoglierà la squadra in questa seconda parte di campionato.

Girardi - Credo che tutto dipenderà da Juric. La società sembra contenta dell'operato del tecnico ex Verona, ma non è detto che il croato voglia restare in granata. La mia previsione è che a fine anno ci sarà un incontro tra società e mister e tutto dipenderà dalle richieste di Juric e dalla possibilità di Cairo di soddisfarle.

Su cosa dovrà lavorare maggiormente il Toro per fare il salto di qualità?

Calderoni - Vorrei vedere un Torino dal calcio meno moderno ma più produttivo. Penso che Juric sia un buonissimo allenatore in fase di non possesso mentre in fase di possesso ha ancora ampi margini di miglioramento.

De Milano - Secondo me in certi casi per il Toro sarebbe utile riuscire ad essere un po' più imprevedibile, soprattutto nei finali di partita. I granata sono una squadra che segna pochissimo e che, a mio parere, gode di pochissima fantasia. Uno dei pochi in grado di saltare l'uomo sarebbe Radonjic ma è noto quale sia la sua situazione e il suo rapporto con l'allenatore. Per me il Torino ha perso molti punti in alcune partite in cui ha attaccato ma senza riuscire a sorprendere l'avversario che sapeva esattamente come fronteggiare (e di conseguenza fermare) i granata. Ci vorrebbe qualche soluzione alternativa che possa mettere più in difficoltà le difese avversarie, specie se si chiudono molto basse. Per farlo però servono giocatori importanti anche da inserire a gara in corso.

Girardi - Il Torino ha iniziato la stagione senza avere un'identità di gioco ben chiara, dopo una decina di partite ha trovato fiducia e sicurezze nuove con il 3-5-2, ma non basta. Adesso se la strada è continuare con questo modulo si devono comprare quei giocatori in grado di fare davvero la differenza, se no tanto vale cambiare modulo o allenatore oppure vendere i giocatori più preziosi per fare una squadra nuova.

