ToroPreview, verso Bologna-Torino: “Quanto è importante per la classifica?”

Ogni settimana alcune domande sul prossimo match a tre dei nostri giornalisti, che ci dicono la loro sul momento del Toro

Redazione Toro News

Quattro domande, tre pareri in merito. Le nostre opinioni, a volte concordi e a volte discordanti tra di loro. Ecco ToroPreview: prima della partita, tre dei nostri giornalisti risponderanno alle domande della redazione, dicendo la loro sull’impegno che attende la squadra e in generale sul momento dei granata. Opinioni personali a volte agli antipodi, per cercare di dare una visione più completa possibile al lettore sull’argomento trattato. Questa settimana, dall’altra parte del microfono ecco i nostri Beatrice Andreello, Enrico Penzo e Roberto Ugliono.

Si torna in campo dopo la sosta: che partita dobbiamo aspettarci al Dall'Ara?

Andreello - È una partita difficile, da non sottovalutare sicuramente. Il Toro ha bisogno di ritrovare lo spirito granata per poter dare una svolta, un miglioramento alla stagione, e magari la partita con i rossoblù può essere un punto di inizio per un percorso di rinascita. Dall’altra parte, il Bologna sta giocando un buon campionato, al momento si trova sopra ai granata di 2 punti, e questo per il Toro può essere un incentivo per cercare di conquistare 3 punti e raggiungere l’8^ posto. Entrambe le squadre, in ogni caso, scenderanno sul campo del Dall’Ara al massimo delle loro forze.

Penzo - Questa sera assisteremo sicuramente ad una partita combattuta. Il Bologna fino ad ora sta disputando una stagione di altissimo livello ed i risultati guadagnati fino a qui lo possono confermare. Thiago Motta è riuscito a valorizzare numerosi giocatori ed ora i felsinei possono vantare una rosa competitiva e capace di creare pericolo in molte situazioni. Entrambe le squadre hanno bisogno di questa vittoria e quindi si prospetta un match davvero interessante.

Ugliono - Sarà una bella partita sicuramente e allo stesso tempo molto complicata per il Toro, perché il Bologna sta vivendo un'ottima stagione. La squadra di Thiago Motta è stata ben costruita con innesti giusti e a orchestrare il tutto c'è un allenatore che si sta dimostrando molto bravo. Il Toro, invece, ha bisogno di far svoltare la sua stagione, chissà che la partita contro il Bologna non possa rappresentare un crocevia positivo della stagione dei granata.

Tameze ha fatto benissimo da braccetto. Andrebbe confermato in difesa nonostante l'ormai pieno rientro di Zima?

Andreello - Sicuramente per Ivan Juric è una risorsa e rappresenta un’alternativa di gioco in più. Al Toro Tameze si sta creando i suoi spazi, si sta mettendo in gioco e questo gli sta dando l’opportunità di mostrarsi per il giocatore che è e per le capacità e qualità che ha. Nelle scorse gare ha avuto un ottimo approccio, col Bologna potrebbe essere l’occasione per ripetersi.

Penzo - Si, Tameze è un giocatore capace di svoltare le partite. Quando è in campo riesce a garantire enorme sicurezza alla squadra e lo confermerei soprattutto per la grandissima grinta dimostrata nelle scorse gare.

Ugliono - Sì, È una soluzione diversa che aiuta la squadra in fase di possesso. Da quando è arrivato al Toro secondo me ha convinto più da braccetto che da centrocampista.

Capitolo esterni: su quale coppia puntare sulle corsie laterali?

Andreello - Credo che per questa sera la coppia che potrebbe rendere al meglio sia Bellanova-Lazaro. Finora hanno sempre ottenuto buone prestazioni, e per il Toro è importante cercare di vincere questa partita. Come alternativa, Ivan Juric può comunque contare anche su Vojvoda, che al momento non è ancora riuscito a convincere il tecnico.

Penzo - Per la partita di questa sera schiererei Bellanova e Lazaro. Vojvoda in quest'inizio di stagione non è ancora riuscito a convincere pienamente e di conseguenza preferirei vedere l'austriaco in quest'occasione.

Ugliono - Credo che in questo momento la coppia migliore sia Bellanova-Lazaro. Vojvoda, però, potrebbe tornare utile contro il Bologna, visto che la squadra di Thiago Motta spinge molto sugli esterni.

Vincere a Bologna permetterebbe di superare quattro squadre in classifica: quanto sarebbe importante in questo periodo della stagione?

Andreello - Sarebbe importantissimo soprattutto considerando il cambio di stagione che ha bisogno di fare il Toro: mentalmente sarebbe un passo enorme, e lo sarebbe anche sulla carta. In questo caso, si raggiungerebbe l’8^ posto in classifica, che decisamente sarebbe una buona opportunità per stravolgere la stagione finora giocata e terminarla al meglio.

Penzo - Sarebbe una vittoria importantissima sia per il morale che per la classifica. In situazioni come quella che stanno vivendo i granata guadagnare autostima e credere nei propri mezzi risulta essenziale. Quest'anno la squadra è competitiva, ciò che spesso è mancato sul campo è la voglia di crederci fino in fondo.

Ugliono - Al di là della classifica, sarebbe un risultato utile perché il Toro avrebbe così ottenuto tre punti su un campo complicato e darebbe maggiore consapevolezza alla squadra di Juric.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.