ToroPreview, verso Inter-Torino: “Stagione fallimentare senza Europa?”

Si gioca contro l’Inter che ha già il tricolore sul petto. I granata riusciranno a vincere e tenere accese le ultimissime speranze europee?

De Milano - Credo che il deludente pareggio contro il Frosinone abbia di fatto messo la parola fine alle speranze del Toro. Non tanto per dei calcoli matematici perché la classifica è molto corta e basterebbe poco per riuscire a superare quelle che stanno davanti. Credo però che quello 0-0 contro i ciociari abbia potuto spegnere le ambizioni dei granata che sono reduci anche dalla sconfitta di Empoli e dal pareggio nel derby con la Juventus. Il calendario poi è davvero complicato e per questo temo che i punti persi nelle scorse tre partite siano determinanti.

Napoli - Difficilmente il Torino di Juric sbaglia atteggiamento contro le grandi, vedi l’andata con l'Inter fino all’infortunio di Schuurs, Lazio, Napoli e derby. Il clima attorno alla squadra non è dei migliori dopo lo scialbo 0-0 col Frosinone, ma nella sfida di San Siro i granata potrebbero approfittare di un'Inter sazia dopo lo scudetto vinto la scorsa giornata contro il Milan.

Stanchi - Il morale è a terra dopo il deludentissimo pareggio con il Frosinone. In teoria, i punti a disposizione ci sarebbero e il Napoli sembrerebbe andare a rilento. L'Inter è uno squadrone, moderno, dinamico e capace di dominare ogni avversario. Probabilmente i nerazzurri vorranno consacrare lo scudetto con una vittoria. Oramai le speranze sono ridotte al lumicino. Vedremo, meglio non illudersi.

Ilic ha faticato contro il Frosinone. Senza lo squalificato Linetty, alzereste Tameze al fianco di Ricci?

De Milano - La notizia positiva è che rientra Ricci. In queste ultime cinque partite io darei un'occasione alla coppia Ricci-Ilic per riscattarsi dopo una stagione non certo esaltante. Entrambi sono giovani e per portarli all'ombra della Mole sono stati fatti investimenti di peso, ecco perché spero in una loro inversione di tendenza in queste ultime gare per "guadagnarsi" la conferma come titolari in vista della prossima stagione e scacciare anche le sirene di mercato in vista dell'estate. Tameze ha una duttilità unica e mi fido di Juric nel vederlo ancora braccetto destro in difesa assieme a Buongiorno e Rodriguez.

Napoli - Potrebbe essere una mossa tattica che garantirebbe un jolly di qualità a gara in corso. La stagione di Ilic non è stata esaltante, anzi, e un turno partendo dalla panchina come fu contro l’Udinese in casa potrebbe scuoterlo. In più sarei curioso di vedere Tameze nella sua posizione naturale.

Stanchi - Si, Ilic è apparso svogliato, a tratti anche insolente. Io vorrei vedere Tameze a centrocampo, che si è sempre impegnato egregiamente. Ilic potrebbe entrare a gara in corso e dare il suo contributo al match.

Chi schierare al fianco di Zapata?

De Milano - La risposta migliore (e più banale) sarebbe "il miglior Sanabria". Purtroppo però quest'anno il paraguaiano è stato ben poche volte il trascinatore visto la scorsa stagione. Per me il titolare rimane sempre lui perché è chiaramente superiore ad Okereke e Pellegri. Il nigeriano lo schiererei a gara in corso per provare a creare qualche strappo con le sue accelerazioni approfittando magari di una difesa più stanca.

Napoli - Contro il tridente difensivo dell’Inter lancerei Sanabria dal primo minuto per poi fare magari una staffetta con Okereke a gara in corso, che con la sua velocità ha gli strappi per far male. Sanabria ha le qualità per essere la spalla perfetta per Zapata, ma i continui acciacchi fisici gli stanno mettendo i bastoni fra le ruote.

Stanchi - Okereke non ha mai fatto male, almeno a livello di impegno. Io personalmente continuerei a puntare su Sanabria: il paraguayano in teoria ha dei numeri importanti, sebbene talvolta non lo dimostri. Il numero nove potrebbe voler dimostrare il suo valore dopo la panchina di domenica scorsa contro i ciociari.

Senza qualificazione europea sarebbe una stagione fallimentare per il Toro?

De Milano - Forse fallimento è una parola forte. Certamente però sarebbe una stagione deludente. Il triennio di Juric doveva avere come obiettivo proprio il ritorno in una competizione europea e come già detto poco più su, temo che questa possibilità sia ormai svanita. Se il Toro dovesse chiudere di nuovo al decimo posto per il terzo anno di fila sotto la guida del tecnico croato, sarebbe un chiaro sinonimo di mancanza di quel salto di qualità che tutti si auspicavano. Lo stesso Juric è stato chiarissimo in quell'ormai famosa conferenza stampa in cui aveva detto di volersi prendere l'Europa per restare: credo quindi che per tutti questa qui sia stata una stagione sottotono (salvo colpi di scena imprevisti in quest'ultima porzione di campionato).

Napoli - Visti i punti persi per strada contro le squadre che lottano per la salvezza sì. Specie considerando che le dirette concorrenti sono state fin qui protagoniste di un campionato altrettanto altalenante. 17 punti persi contro chi lotta per non retrocedere è un dato che parla da solo e che dimostra che, quando i granata hanno il favore dei pronostici, non riescono a reggere la pressione del dover vincere a tutti i costi.

Stanchi - Non totalmente, ma il rammarico sarebbe enorme. Apparirebbe proprio un'occasione sprecata: otto posti per accedere alle coppe europee, un Napoli in enorme difficoltà, una Fiorentina impegnata in tre competizioni, una Lazio che va a rilento... Il Torino dovrebbe far di tutto per accedere all'Europa e invece i granata sembrano continuamente spaventati a difendere un qualcosa che non c'è e di fronte allo svantaggio spesso e volentieri si abbattono.

