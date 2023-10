ToroPreview, verso Juventus-Torino: “I granata possono vincere il derby?”

Penzo - Il derby della Mole è sicuramente uno dei più sentiti in tutta Italia ed ha una tradizione antichissima. Il Toro dopo un periodo di insoddisfazioni ed incertezze ha necessariamente bisogno di lanciare un segnale positivo, oggi è l'occasione perfetta. I tifosi percepiscono l'importanza di questo match ed hanno voglia di riscatto. Ieri sono accorsi in tantissimi durante l'allenamento per far sentire tutto il proprio calore, ora il compito spetta a Juric e alla squadra.

Ugliono - La partita porta con sé un trasporto emotivo differente. Luogo comune ma verità assoluta. Anche in passato i granata sono arrivati al derby dopo un periodo di difficoltà e la stracittadina aveva dato quella scossa in più. Contro Verona e Lazio si è visto soprattutto la mancanza di una carica emotiva e di una rabbia sportiva che possono trascinare la squadra. In tal senso il derby può riportare ai granata quel temperamento che aveva trascinato la squadra in passato.

Capitolo centrocampo: spazio alla coppia Ricci-Ilic o scegliereste più peso in mezzo?

Andreello - Ricci e Ilic insieme hanno sempre fatto buone prestazioni, e insieme hanno una buona sintonia. Penso che sia giusto puntare su di loro soprattutto in questa gara che è una delle più importanti.

Penzo - Ricci e Ilic insieme hanno tutte le qualità per mettere in difficoltà qualsiasi squadra e la scorsa stagione l'hanno dimostrato. Sono giovani, gestiscono bene il gioco ed hanno grandissimi margini di miglioramento. Il derby di questa sera sarebbe un ottimo test per misurare nuovamente i ragazzi, che soprattutto in questo periodo hanno necessariamente bisogno di riacquisire maggior fiducia in loro stessi.

Ugliono - Punterei sul tandem Ricci-Ilic perché può permettere ai granata di provare a dominare la gara da un punto di vista tecnico. Inoltre è da considerare che Tameze giocherà in difesa, quindi in mezzo al campo non ci sono poi neanche così tante soluzioni.

Quale tridente offensivo per colpire la Juve?

Andreello - Duvan Zapata penso sia una risorsa fondamentale nel Toro di oggi, finora in granata è riuscito a fare la differenza in più gare. A disposizione, inoltre, Ivan Juric avrà anche Sanabria, che nonostante non faccia più parte della formazione titolare, è comunque un'alternativa che potrebbe rivelarsi importantissima.

Penzo - La scorsa stagione la Juventus ha terminato il campionato con soli 33 gol subiti, guadagnandosi il premio di terza miglior difesa della Serie A. Allegri può contare su giocatori di qualità, capaci di garantire sicurezza. È proprio in partite di questo tipo, secondo me, che Zapata può fare la differenza. Il colombiano è uno degli attaccanti che conosce meglio il nostro campionato e soprattutto può vantare una potenza fisica che in queste occasioni può rivelarsi la chiave necessaria per il gol. Dunque confermerei lui, contando in ogni caso su Sanabria, che conosce l'importanza e lo sforzo mentale che richiedono queste partite, non a caso durante l'ultimo derby è andato a segno.

Ugliono - La certezza è Zapata, poi alle sue spalle tanti punti interrogativi. Vlasic non incide, Seck crea tanto e non concretizza e poi c'è Karamoh, forse quello che ha avuto meno opportunità. Forse Juric potrebbe ripartire proprio da lui.

Domanda secca: il Toro può vincere il derby?

Andreello - Il Toro può vincere il derby, da tifosa ovviamente ci credo. Penso che oggi possa fare bene, ha tutte le possibilità di potersela giocare, sfruttando anche i punti di debolezza della Juve, considerando le assenze di Chiesa e Vlahovic. Sarà un bello spettacolo.

Penzo - Da tifoso dico che il Toro oggi non solo può, bensì deve vincere il derby. Osservando le partite fino ad ora noto che ciò che manca alla squadra per fare il salto di qualità risiede più nella mentalità, che sui singoli fattori tecnici. Questa stagione sono arrivati nuovi giocatori di qualità e allo stesso tempo sono stati confermati i perni dell'anno precedente. Questo Toro ha tutte le caratteristiche per fare bene, ciò che ad oggi manca è proprio il tremendismo granata. La squadra in molte situazione pecca sulla grinta e nella tenacia. La partita di oggi è l'occasione perfetta per dare una svolta ed ingranare. Tutti sanno che per vincere i derby non basta il bel gioco, ci vuole fame di vittoria.

Ugliono - È il solito 50 e 50, anche se questa Juventus sembra più solida rispetto al passato. I granata non devono farsi distrarre dall'assenza di Chiesa e Vlahovic innanzitutto e fare attenzione alla fame dei bianconeri di giocare una stagione da protagonisti. Spesso ultimamente c'è stata l'illusione di un Toro che parta quasi alla pari con i bianconeri per svariati motivi. La verità è che la squadra di Allegri è brava a non concedere molto agli avversari e il Toro fatica proprio a creare. Il Toro avrà le sue possibilità se riuscirà a risolvere questi problemi offensivi, perché davanti ha le qualità per creare problemi alla Juventus.

