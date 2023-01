ToroPreview, verso Milan-Torino: “I granata possono fare l’impresa?”

Ogni settimana alcune domande sul prossimo match a tre dei nostri giornalisti, che ci dicono la loro sul momento del Toro

Redazione Toro News

Quattro domande, tre pareri in merito. Le nostre opinioni, a volte concordi e a volte discordanti tra di loro. Ecco ToroPreview: prima della partita, tre dei nostri giornalisti risponderanno alle domande della redazione, dicendo la loro sull’impegno che attende la squadra e in generale sul momento dei granata. Opinioni personali a volte agli antipodi, per cercare di dare una visione più completa possibile al lettore sull’argomento trattato. Questa settimana, dall’altra parte del microfono ecco i nostri Francesco Abbona, Federico De Milano e Gualtiero Lasala.

Torino e Milan arrivano entrambi da pareggi beffa: che reazione dobbiamo aspettarci dalle due squadre?

Abbona - Sicuramente una reazione veemente: i rossoneri vorranno dimenticare il pareggio-beffa nel finale contro la Roma e proseguire il cammino in Coppa; il Toro dal canto suo deve assolutamente accompagnare il bel gioco fatto vedere nelle ultime uscite a dei risultati all'altezza

De Milano - Entrambe le squadre avranno voglia di rifarsi. Per il Toro quello di Salerno è stato addirittura il terzo pareggio consecutivo per 1-1. La Coppa Italia è una competizione che potrebbe dare un senso e una profondità ulteriore a questa stagione che, come detto da Juric, rischia di essere senza grandi obiettivi per i granata. Per questo mi aspetto una partita vera e combattuta, con entrambe che daranno il massimo.

Lasala - Sicuramente ci sarà voglia di voltare pagina in questa competizione, provando ad andare ai quarti di finale. I rossoneri partono avvantaggiati, anche perché saranno di fronte a più di 60mila tifosi.

Oggi il Milan, domenica lo Spezia. Giusto puntare sull'undici titolare a San Siro o sarebbe meglio gestire le energie?

Abbona - Penso sia giusto puntare sui titolari, la Coppa Italia merita di essere affrontata con la miglior formazione possibile, anche e soprattutto qualora il Milan abbia in mente di sperimentare un modulo atipico

De Milano - Giusto puntare sulla formazione titolare. In campionato non è mai bello perdere punti ma la situazione attuale del Toro lo può consentire. I quattro punti persi nelle prime due partite del 2023 con Verona e Salernitana hanno allontanato (forse definitivamente) i granata dalla lotta per l'Europa. Giusto puntare sulla Coppa Italia in questo momento.

Lasala - Considerato che in campionato gli obiettivi si sono ridotti al lumicino, con una distanza di otto punti dall'Europa già a gennaio, dare importanza ad un ottavo di finale non è di certo sbagliato. Una vittoria in una partita del genere potrebbe dare una svolta alla squadra, soprattutto dal punto di vista dell'entusiasmo.

In Coppa Italia molte squadre danno spazio al secondo portiere: su chi puntereste tra Milinkovic-Savic e Berisha?

Abbona - Io darei fiducia e continuità a Milinkovic-Savic, in quanto come detto prima i rossoneri di Pioli non sono l'avversario ideale per fare turnover

De Milano - Milinkovic-Savic sembra essere un punto fermo di Juric. Non si tratta solo di un portiere titolare ma anche di una chiave tattica che Juric utilizza per dare il via alle azioni d'attacco con i suoi lanci profondi. Questa soluzione Berisha non può offrirla (sebbene possa sembrare più affidabile tra i pali) motivo per il quale si continuerà con Vanja.

Lasala - A me Berisha non è mai dispiaciuto. Certo, non è un portiere fenomenale, ma potrebbe essere una bella opportunità per lui giocare contro il Milan. Però si percepisce che Juric ormai ritenga Milinkovic-Savic il titolare fisso e difficilmente lo escluderà.

Credete nell'impresa a San Siro? E cosa può rappresentare la Coppa Italia per il Toro?

Abbona - Crederci è sempre importante, i granata sono già stati capace di battere i rossoneri e bisogna affrontare la gara con la convinzione di poter ripetere l'impresa; la Coppa Italia è e deve essere un palcoscenico importante, da affrontare con maggior impegno rispetto alla passata stagione

De Milano - Ovvio che ci si debba credere. Non è ovviamente facile perché il Toro va a giocare sul campo della squadra Campione d'Italia e dovrà giocare a viso aperto in quanto per passare il turno non basta un pareggio. I granata hanno però dimostrato di saper battere i rossoneri pochi mesi fa in campionato. Il calendario del Milan è ricco di impegni e tra una settimana avranno il derby in Supercoppa con l'Inter. Magari un calo di concentrazioni potrebbe esserci e il Toro dovrà saperne approfittare.

Lasala - Molto complicato. Non è impossibile, ma sono veramente convinto che il Milan sia troppo più forte del Toro in questo momento, e che ad ottobre i granata abbiano fatto la partita perfetta per batterli. Replicarla sarebbe incredibile, ma allo stesso tempo complesso. Cosa può rappresentare lo sappiamo tutti, la possibilità di avanzare in questo trofeo sarebbe la chiave per guadagnare entusiasmo e spinta per la seconda parte di stagione.