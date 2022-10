ToroPreview, verso Napoli-Torino: “Quale reazione dopo le ultime beffe finali?”

Ogni settimana alcune domande sul prossimo match a tre dei nostri giornalisti, che ci dicono la loro sul momento del Toro

Quattro domande, tre pareri in merito. Questa settimana, dall'altra parte del microfono ecco i nostri Gualtiero Lasala, Silvio Luciani e Luca Sardo.

Si torna in campo dopo la sosta ma soprattutto dopo le beffe finali contro Inter e Sassuolo: che reazione vi aspettate dal Toro?Lasala - Mi aspetto una risposta soprattutto per l’atteggiamento. Contro il Sassuolo è mancato il solito approccio alla gara, oltre alle assenze. Juric sembra più tranquillo per il recupero di alcune pedine come Miranchuk. Credo che lui stesso abbia bisogno di una reazione dalla squadra.

Luciani - Mi aspetto un Toro carico, che giochi alla morte. Bisogna assolutamente rialzarsi e provare a fare punti anche in una partita apparentemente proibitiva com’è quella di oggi con il Napoli. Il calendario non è semplice e i granata hanno già accumulato due sconfitte consecutive per la prima volta dallo scorso febbraio.

Sardo - Mi aspetto un Toro ordinato e aggressivo: al Maradona non sarà una gara facile perché la squadra di Spalletti ha dimostrato di essere in forma e in fiducia. I granata dovranno essere bravi in fase di interdizione e sfruttare al meglio ogni occasione da gol.

Per la prima volta Juric ha la batteria di trequartisti al completo: su quale coppia puntereste?

Lasala - Per quanto mi piacerebbe vedere Miranchuk dal primo minuto, so che la scelta ideale al momento sarebbe quella di schierare Radonjic e Vlasic dal primo minuto, per poi inserire l’ex Atalanta nel secondo tempo.

Luciani - Mi piacerebbe vederli tutti insieme. Miranchuk è praticamente una novità assoluta, l’abbiamo visto a Monza, giusto il tempo di segnare il gol del vantaggio. Lui va schierato obbligatoriamente a destra, Vlasic al centro con libertà assoluta di movimento e Radonjic sulla sinistra.

Sardo - Nonostante Juric in conferenza abbia detto che Miranchuk è pianamente recuperato, io non lo schiererei ancora dal primo minuto e punterei sulla coppia Vlasic-Radonjic. Il trequartista russo sarebbe una grande pedina da utilizzare a gara in corso.

Capitolo difesa: su chi puntereste tra Schuurs e Buongiorno al centro?

Lasala - Buongiorno è un ottimo giocatore, ma adesso sarei curioso di vedere Schuurs. L’ex Primavera ha fatto qualche errorino, come quello contro il Sassuolo: vorrei vedere il suo sostituto non per punizione ma per curiosità.

Luciani - Senz’alcun dubbio Perr Schuurs. Contro il Sassuolo è stato uno dei pochissimi a salvarsi con un’ottima prestazione, a fronte di un Buongiorno che ha completamente steccato. Ale è forte e ha davanti a sé in grande avvenire, ma Schuurs dà molte più garanzie.

Sardo - Nelle due partite con le Big disputate dal Torino in queste prime sette giornate (contro Atalanta e Inter), Juric ha sempre optato per Buongiorno. Sarei curioso di vedere Schuurs dal primo minuto contro il Napoli: il difensore olandese ha già dimostrato di avere ottime qualità, ma credo che il tecnico granata punterà ancora su Buongiorno.

Contro le grandi il Toro gioca spesso ottime partite ma senza fare punti: come ve lo spiegate?

Lasala - Me lo spiego con un solo motivo. Il Toro non è ancora abbastanza maturo per affrontare 90 minuti contro squadre più forti sia a livello di organico che di testa. Al Toro manca proprio questo salto di qualità, che permetterebbe di spaventare ogni avversario, comprese le big.

Luciani - Le variabili sono tante, ma mi concentrerei sui problemi in zona gol. In queste partite, ancora più che in altre, contano i dettagli. E il Torino non riesce a segnare contro le big, quindi molto spesso perde anche senza meritarlo pienamente. Bisogna essere più cinici, leggere determinate fasi delle partite ed azzannare l’avversario nel momento di maggiore difficoltà.

Sardo - A mio avviso il problema sono le tante occasioni da gol sprecate dalla squadra granata durante le partite. Senza dubbio contro l’Inter il Toro avrebbe meritato la vittoria per la bella prestazione dei granata, ma all’89’ è arrivata la beffa finale. Poi è chiaro che bel finale di partita c’è la possibilità che in fase difensiva i giocatori siano poco lucidi, anche se questo ovviamente non deve succedere.