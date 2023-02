ToroPreview, verso Torino-Cremonese: “Giusto non risparmiare i diffidati?”

Ogni settimana alcune domande sul prossimo match a tre dei nostri giornalisti, che ci dicono la loro sul momento del Toro

Quattro domande, tre pareri in merito. Le nostre opinioni, a volte concordi e a volte discordanti tra di loro. Ecco ToroPreview: prima della partita, tre dei nostri giornalisti risponderanno alle domande della redazione, dicendo la loro sull’impegno che attende la squadra e in generale sul momento dei granata. Opinioni personali a volte agli antipodi, per cercare di dare una visione più completa possibile al lettore sull’argomento trattato. Questa settimana, dall’altra parte del microfono ecco i nostri Beatrice Andreello, Cecilia Mercatore e Giacomo Stanchi.

A Torino arriva una Cremonese che non ha mai vinto in campionato: che partita dobbiamo aspettarci?

Andreello - Sarà una partita in cui entrambe le squadre daranno il massimo: da una parte il Torino che deve conquistare i tre punti per poter tornare in 7^ posizione e avere un posto in Europa, dall'altra la Cremonese che giocherà al massimo delle sue potenzialità per cercare di portare a casa la prima vittoria della stagione. Entrambe le squadre, dunque, sono ben motivate a metterci il massimo dell'impegno: questa partita potrebbe essere la svolta della stagione sia per il Toro che per la Cremonese.

Mercatore - Abbiamo di fronte due squadre motivate: il Torino vuole i tre punti per tornare al settimo posto della classifica di Serie A, mentre la Cremonese per collezionare la sua prima vittoria in campionato. Bisogna prestare molta attenzione alle partite come queste: i grigiorossi sanno di poter mettere in difficoltà l'avversario, così come dimostrato in Coppa Italia.

Stanchi - Queste sono le gare in cui si deve fare maggiore attenzione: i grigiorossi hanno già dimostrato di saper mettere in difficoltà chiunque (hanno battuto Roma e Napoli in Coppa Italia) e di non mollare mai. Bisogna non avere già la testa al derby perché si rischia di buttare via punti preziosi. Anche all'andata la Cremo ha messo in difficoltà il Toro e i granata dovranno saper cogliere al meglio le occasioni che capiteranno

A San Siro hanno giocato Singo e Rodriguez, oggi su quale coppia di esterni puntereste?

Andreello - A San Siro è stata fatta una buona partita da parte del Torino, ma il Milan è poi riuscito ad aggiudicarsela con il gol di Giroud. Contro la Cremonese, considerata l'importanza di una vittoria a livello di classifica, io punterei nuovamente su Rodriguez e Singo. Vojvoda e Aina sono buone alternative, per questo non escludo un loro ingresso a partita in corso, in questo modo i granata avrebbero giocatori freschi da poter sfruttare in caso di difficoltà.

Mercatore - Lancerei dal 1' di gioco Vojvoda sulla destra e Aina sulla sinistra, così da poter arretrare nuovamente Rodriguez nella difesa a tre. Per quanto riguarda Singo, invece, lo farei partire dalla panchina, chiamandolo in causa a partita in corso qualora fosse necessario.

Stanchi - Vojvoda ed Aina sono quelli che a mio parere meritano di giocare. Il nigeriano è stato decisivo con l'Udinese e ha bisogno di continuità per aumentare consapevolezza e fiducia. Il kosovaro ha alternato buone partite ad altre con disattenzioni clamorose, comunque ha fatto vedere di avere un buon piede. Io darei fiducia a loro due, arretrando Rodriguez nei tre di difesa.

Juric ha detto di non pensare al derby e farà giocare i diffidati. Scelta che condividete?

Andreello - È una scelta che condivido in parte: penso che contro la Cremonese ci possano essere più possibilità che il Toro possa vincere e conquistare i 3 punti che lo porterebbero al 7^ posto, e quindi ad un punto in più dalla Juve. Avere questa responsabilità nel derby - e quindi una specie di scontro diretto - sicuramente per i giocatori sarà un po' più difficile da sostenere, ma come si suol dire tutto puo' succedere. Come Ivan Juric è solito dire, bisogna pensare partita per partita.

Mercatore - Sì e no. E' vero che bisogna pensare partita dopo partita e in questo caso, quindi, occorre concentrarsi sulla sfida contro la Cremonese; dunque, essendo un giocatore importante nella rosa di Ivan Juric, Schuurs inamovibile nella difesa a tre. Ma allo stesso tempo, il prossimo impegno è il derby della Mole, non una semplice partita.

Stanchi - Si dice che la partita più importante sia sempre la prossima, però sappiamo tutti che il derby non è una gara come le altre, inoltre quest'anno rappresenta un vero e proprio scontro diretto. Non è giusto privarsi di giocatori essenziali come Schuurs, sperando, che, nonostante giochi da titolare al massimo delle sue potenzialità, non venga squalificato.

Chi dovrebbe giocare dal 1’ a centrocampo?

Andreello - Con l'assenza di Ricci per ancora qualche giornata di campionato, penso che Gineitis possa prendere di nuovo il suo posto. Contro il Milan ha ottenuto una buona prestazione, contando che era l'esordio in uno stadio che ti mette pressione, e credo che con la Cremonese possa avere di nuovo lo spazio necessario per mettere in pratica gli insegnamenti di Juric, e di dimostrare il giocatore che è. Al suo fianco, questa volta punterei su Linetty: il polacco sta svolgendo una buona stagione, e un giocatore con più esperienza rispetto all'ex Primavera penso che possa essere d'aiuto alla squadra, al ragazzo e al gioco dei granata.

Mercatore - Senza Ricci e con Ilic non ancora nelle condizioni fisiche perfette, schiererei Adopo dal 1' di gioco. Accanto al giovane centrocampista granata sicuramente uno tra Linetty e Gineitis, con quest'ultimo che potrebbe meritarsi nuovamente la fiducia da parte di Ivan Juric.

Stanchi - Adopo, tolti Ilic e Ricci, si è dimostrato il miglior centrocampista della rosa. Il francese è forte fisicamente e abile nella doppia fase. Lui lo metterei, senz'altro. A contendersi l'altro posto ci sarebbero Linetty e Gineitis. Il lituano a San Siro non ha fatto male, schierarlo nuovamente potrebbe dargli fiducia. Il polacco rimane comunque un elemento importante su cui fare sicuro affidamento, come ha dimostrato la fine del 2022.