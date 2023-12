ToroPreview, verso Torino-Empoli: “Giusto rilanciare Linetty al posto di Ricci?”

Ogni settimana alcune domande sul prossimo match a tre dei nostri giornalisti, che ci dicono la loro sul momento del Toro

Redazione Toro News

Quattro domande, tre pareri in merito. Le nostre opinioni, a volte concordi e a volte discordanti tra di loro. Ecco ToroPreview: prima della partita, tre dei nostri giornalisti risponderanno alle domande della redazione, dicendo la loro sull’impegno che attende la squadra e in generale sul momento dei granata. Opinioni personali a volte agli antipodi, per cercare di dare una visione più completa possibile al lettore sull’argomento trattato. Questa settimana, dall’altra parte del microfono ecco i nostri Federico De Milano, Alberto Girardi e Luca Sardo.

A Torino arriva l’Empoli. Non vincere sarebbe un fallimento?

De Milano - Sicuramente avrebbe il sapore di un'importante occasione persa. Il Toro adesso prima di Natale ha due partite in casa sulla carta non difficili che deve provare a sfruttare al massimo. La classifica quest'anno è abbastanza corta e riuscire a trovare continuità di rendimento tra le mura amiche (come le ultime vittore contro Sassuolo e Atalanta) potrebbe fare la differenza.

Girardi - Il Toro non vince tre partite casalinghe in Serie A di fila da 2 anni e oggi incontra una squadra assolutamente alla portata, che sulla carta è tra le meno attrezzate del campionato. Oggi dunque è fondamentale vincere, i 3 punti porterebbero molto entusiasmo. Perdere o pareggiare sarebbe un brutto colpo sia in termini di morale che di classifica e il Toro non può permetterselo.

Sardo - Se il Torino vuole provare ad ambire alla zona Europa, questa sera contro l'Empoli deve necessariamente trovare i 3 punti. I toscani non sono una squadra semplice da affrontare, ma sulla carta i granata sono favoriti e saranno chiamati a dimostrarlo sul campo.

Ora che c’è ampia possibilità di scelta, chi schierereste come braccetto di destra in difesa?

De Milano - Tameze è l'usato sicuro perché si sta dimostrando molto affidabile per tutto il Toro e sta rendendo su livelli molto alti. Alla lunga però credo che Djidji e Zima dovranno riuscire a riprendersi il posto lasciato vuoto da Schuurs contando poi che gli altri due posti sono già garantiti per Buongiorno e Rodriguez.

Girardi - Ora come ora confermo senza dubbio Tameze, l'ex Verona ha dimostrato di saper giocare in quella posizione di campo. Allo stesso tempo però si nota che non è un difensore puro e credo che un Djidji in forma sia più adatto in quel ruolo, ma va reintegrato gradualmente.

Sardo - Considerando la condizione fisica non al top di Djidji, continuerei a dar fiducia a Tameze. L'ex Verona fino a questo momento ha dimostrato - nonostante lui sia un centrocampista - di sapere ricoprire molto bene il ruolo di braccetto: per questo lo confermerei dal primo minuto anche contro l'Empoli.

A Frosinone Ricci non ha brillato. Rilancereste Linetty in mediana?

De Milano - Linetty in questo momento sta meglio dal punto di vista fisico. Se in settimana Ricci durante gli allenamenti è apparso davvero sottotono e ancora fuori forma dopo il recente infortunio credo sia giusto puntare sul polacco ex Sampdoria. Nell'ultima sfida a Frosinone era squalificato e quindi è anche più fresco rispetto ai compagni.

Girardi - Dopo l'ottima prestazione con l'Atalanta e dopo aver riposato a Frosinone credo che Linetty si meriti un posto da titolare, il polacco in questo momento da più garanzie a Juric. Ricci resta comunque un ottimo giocatore che tornerà a giocare a grandi ritmi.

Sardo - "A Samu succede di non essere subito in forma quando torna da un infortunio": questo ha detto ieri Ivan Juric in conferenza. Proprio per questo motivo - e viste anche le prestazioni di Linetty nelle precedenti partite prima della squalifica - schiererei Linetty dal primo minuto: la qualità di Ricci resta un fattore per questa squadra, ma se il giocatore come detto da Juric deve ancora trovare la miglior condizione fisica confermerei il polacco in mezzo al campo.

Il contributo degli esterni è stato quasi nullo quanto a gol e assist. Su chi puntereste contro l'Empoli?

De Milano - Per me questo è il punto più carente fin qui della rosa del Torino che sta mancando proprio del tutto in fase offensiva. Bellanova è in ripresa dopo un avvio tribolato ma ora deve dare più apporto all'attacco e anche un giocatore come Vojvoda è calato moltissimo rispetto al passato in termini di cross e pericolosità offensiva. Proverei a dare ancora una chance a loro due.

Girardi - Sulla destra in questo momento Bellanova è intoccabile, è vero che non riesce ancora a fare giocate determinanti in termini di gol, ma sta dimostrando di avere un grande potenziale, credo che nelle prossime gare riuscirà a sbloccarsi sotto questo punto di vista. A sinistra la situazione è più complicata perché non avendo esterni mancini in rosa è naturale che Vojvoda e Lazaro facciano fatica, ma comunque ci si aspettava di più, soprattutto dall'austriaco che spero vivamente si riprenda dato che a mio avviso la qualità non gli manca.

Sardo - Dal punto di vista della sostanza Bellanova a mio avviso sta facendo bene: a mancare ovviamente è il contributo in fase offensiva con gol e assist che non è un fattore da trascurare. A sinistra invece né Vojvoda né Lazaro riescono ad incidere: contro l'Empoli darei una chance a Lazaro. Magari il suo destro potrebbe tornare utile sulle palle inattive.

