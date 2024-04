ToroPreview, verso Torino-Juventus: “Granata obbligati a vincere il derby?”

Ogni settimana alcune domande sul prossimo match a tre dei nostri giornalisti, che ci dicono la loro sul momento del Toro

Quattro domande, tre pareri in merito. Le nostre opinioni, a volte concordi e a volte discordanti tra di loro. Ecco ToroPreview: prima della partita, tre dei nostri giornalisti risponderanno alle domande della redazione, dicendo la loro sull’impegno che attende la squadra e in generale sul momento dei granata. Opinioni personali a volte agli antipodi, per cercare di dare una visione più completa possibile al lettore sull’argomento trattato. Questa settimana, dall’altra parte del microfono ecco i nostri Cecilia Mercatore, Enrico Penzo e Roberto Ugliono.

Il derby dopo il passo falso di Empoli. Il Toro è obbligato a vincere per tenere vive le speranze europee?

Mercatore - Non si può andare avanti a speranze: la classifica e i punti parlano da sé. Servono vittorie per poter puntare ancora a una possibile qualificazione europea, non passi falsi.

Penzo - La classifica parla chiaro, dopo la sconfitta ad Empoli la strada per i granata si è fatta ancor più in salita. Ora vincere non è più un opzione e la partita di domani avrà un peso non da poco. Oltre che per la classifica una vittoria nel derby potrebbe apportare una scossa positiva non da poco alla squadra.

Ugliono - Assolutamente sì, anche se - secondo me - dopo la sconfitta di Empoli le speranze sono veramente risicatissime. Un derby vinto potrebbe dare una spinta notevole e le squadre con cui i granata si stanno giocando un'eventuale Conference League non stanno tenendo un gran ritmo.

Chi tra Okereke e Sanabria deve partire titolare al fianco di Zapata?

Mercatore - Sanabria. Dal 1’ di gioco schiererei il paraguaiano al fianco di Zapata. Un giocatore come Okereke potrebbe essere inserito a partita in corso in base all’andazzo del match.

Penzo - Domani farei partire Sanabria dal primo minuto. Il paraguaiano in passato nei derby è quasi sempre riuscito ad esprimersi a livelli molto alti e secondo me, per il tipo di partita di domani, è lui l'interprete giusto. Un giocatore come Okereke contro la Juventus si potrebbe rivelare interessante se schierato a gara in corso, la sua velocità e la capacità di inserirsi negli spazi potrebbe essere determinante nel caso in cui la partita prendesse una brutta piega.

Ugliono - Molto complicato. Da un lato preferirei Okereke, perché mi dà l'impressione di poter mettere più difficoltà la retroguardia della Juventus con i suoi movimenti senza palla. Dall'altro però Sanabria nei derby è stato spesso determinante. Forse allora meglio puntare sul paraguaiano, che ha già esperienza e potrebbe creare ancora problemi ai bianconeri.

Capitolo difesa: confermare Tameze al posto di Djidji?

Mercatore - Punterei su Djidji, la sua velocità potrebbe aiutare la formazione granata visto chi ha la Juventus su quella fascia. Allo stesso tempo Tameze dà molto al Toro, quindi Juric deve scegliere se preferisce spingere o coprirsi.

Penzo - Tameze adattato al ruolo di braccetto sinistro era partito con ottime prestazioni, ma nel tempo non è riuscito a garantire la stessa qualità. Le ultime uscite non hanno quasi mai convinto e vista l'importanza del match di domani mi affiderei a Djidji. Un'altra possibilità sarebbe quella di far partire Vojvoda in quel ruolo. Il kosovaro ha già provato la posizione ed in quell'occasione aveva disputato una buona gara.

Ugliono - No, perché la Juve da quel lato alterna Chiesa e Yildiz, quindi due giocatori con grande ritmo. In queste situazioni Juric ha spesso preferito la velocità di Djidji. Secondo me, però, il Toro senza Tameze perde molto in fase di costruzione, quindi andrà trovata la giusta soluzione. Io fossi in Juric preferirei coprire al meglio la zona dove opereranno Chiesa e Yildiz.

Quante chance ha il Toro di vincere il derby?

Mercatore - Dipende, prevedere il risultato è difficile in questo momento. La Juventus è tornata a vincere solo nell’ultima contro la Fiorentina, ma arriva da un periodo lungo e buissimo. Sicuramente entrambe vogliono vincere sia per la classifica che per il peso della partita in sé.

Penzo - Fare previsioni su questo tipo di partite si è sempre rivelato molto difficile. Guardando le prestazioni più recenti non sarebbe un azzardo dire che il Toro arriva al match in un momento di condizione migliore, tuttavia abbiamo avuto modo di provare sulla nostra pelle che spesso le partite non le vince chi gioca meglio. In occasione del derby servirà dare quel "qualcosa in più" di cui spesso si parla. Sicuramente i granata questa volta non partono come sfavoriti.

Ugliono - Con il solito ottimismo pre-derby si potrebbe dire tante, perché la Juventus vista prima della gara contro la Fiorentina era una squadra in grande difficoltà. Allo stesso tempo è vero che i bianconeri spesso sono rinati proprio nel derby (soprattutto con Allegri in panchina). Quindi in questo momento do il Toro come sfavorito, ma sono anche consapevole che i granata hanno tutte le carte in regola per creare problemi alla Juventus.

