ToroPreview, verso Torino-Lecce: “Giusto che senza Europa Juric saluti?”

Ogni settimana alcune domande sul prossimo match a tre dei nostri giornalisti, che ci dicono la loro sul momento del Toro

Redazione Toro News 16 febbraio 2024 (modifica il 16 febbraio 2024 | 09:58)

Quattro domande, tre pareri in merito. Le nostre opinioni, a volte concordi e a volte discordanti tra di loro. Ecco ToroPreview: prima della partita, tre dei nostri giornalisti risponderanno alle domande della redazione, dicendo la loro sull’impegno che attende la squadra e in generale sul momento dei granata. Opinioni personali a volte agli antipodi, per cercare di dare una visione più completa possibile al lettore sull’argomento trattato. Questa settimana, dall’altra parte del microfono ecco i nostri Cecilia Mercatore, Giacomo Stanchi e Roberto Ugliono.

Il Lecce dopo due passi falsi: il Toro è obbligato a vincere?

Mercatore - Direi proprio di sì. Il Toro deve vincere e deve trovare punti per non salutare l'obiettivo Europa, ma soprattutto per l'ambiente e per i suoi tifosi. In casa, con il supporto della propria gente, magari tornerà più facilmente alla vittoria.

Stanchi - Si, il Torino deve vincere per non abbandonare gli obiettivi europei, palesati più volte da Juric. Nell'era dei tre punti un pareggio equivale ad una mezza sconfitta. Il tecnico oggi ha fatto notare che il Bologna non ha la stessa continuità dei granata, ma nel conteggio dei punti le vittorie diventano determinanti e il Toro nelle ultime quattro ha vinto solo una volta.

Ugliono - Sì e soprattutto per la sua gente. Il tifoso del Toro merita un successo per tornare a sorridere. Poi chissà che non possa aprire bene alla settimana che verrà. Per quanto difficile l'Europa in questo momento, non è ancora impossibile e con ancora tanti scontri diretti (soprattutto in casa), i granata hanno il dovere di provarci fino in fondo.

Juric ha posto l’Europa come condizione per la permanenza: condividete la sua posizione?

Mercatore - Con questa affermazione ha senz'altro posto dei paletti, comunicando e prendendosi una responsabilità non indifferente. Sicuramente ci sono ancora delle problematiche da risolvere all'interno della squadra, tra tutte il dato riguardante le reti realizzate e l'attacco. Ma allo stesso tempo è anche vero che ad oggi Juric si ritrova con una squadra completa sotto un punto di vista contrattuale: senza prestiti, a differenza della stagioni passate dove non aveva la certezza dei giocatori con cui avrebbe lavorato da qui alla prossima stagione.

Stanchi - Sicuramente si è preso delle responsabilità importanti e questo gli va attribuito. La conferma dipenderà anche dal percorso che si farà in questo finale di stagione. Il Toro segna poco e costruisce male, se questa problematica verrà anche solo parzialmente superata si potrà fare un bel girone di ritorno, anche perché la difesa è da Champions.

Ugliono - No, perché per la prima volta ha una rosa costruita per intero senza prestiti. Questo vorrebbe dire che la prossima estate potrebbe iniziare con la rosa già pronta e da sistemare con qualche ritocchino. Se poi dietro le sue parole ci fosse anche una questione di poche motivazioni allora diventa accettabile. Altrimenti, secondo me, Juric dovrebbe continuare a prescindere, perché in vista della prossima stagione la rosa potrebbe essere puntellata con i 3 innesti giusti per poter colmare il gap con le altre squadre.

Sazonov e Lovato hanno incontrato qualche difficoltà. Su chi puntereste al posto di Buongiorno?

Mercatore - Da un lato Lovato con Juric ha collezionato buone prestazioni a Verona (nonostante l'errore nella prima da titolare al Mapei Stadium), mentre dall'altro Sazonov ha disputato partite poco convincenti sotto un punto di vista generale (fatta qualche piccola eccezione). Ciononostante credo che Juric punterà nuovamente su Lovato, giocatore che conosce meglio e con cui ha già una base su cui partire per lavorare e migliorare alcune mancanze.

Stanchi - Fiducia a Sazonov, il gol subito in Emilia è stato un errore piuttosto grossolano. La mancata marcatura ha regalato un vantaggio importante a Pinamonti. Penso che comunque Juric punterà sull'ex Verona perché è un uomo che conosce meglio.

Ugliono - Darei fiducia a Lovato, che con Juric a Verona ha dimostrato di essere un giocatore con un ottimo potenziale. Il ragazzo a Salerno ha avuto delle difficoltà che l'hanno frenato. Sazonov mi sembra ancora troppo acerbo.

Sanabria è parso sotto tono nelle ultime uscite. Lo confermereste comunque al fianco di Zapata?

Mercatore - Sanabria deve credere in sé stesso per tornare a registrare quei numeri importanti delle scorse stagioni e Juric deve dargli fiducia. E' anche vero che non ha a disposizione tutto il tempo che vuole: al Toro servono gol. Diverso è se il tecnico croato vuole preservare il paraguaiano in vista della sfida di giovedì contro la Lazio.

Stanchi - Si, deve ricrearsi un'autostima e riprendere consapevolezza nei proprio mezzi. Juric gli deve dare fiducia perché ha dimostrato di avere numeri importanti e il Toro ha bisogno dei suoi gol.

Ugliono - Il Toro davanti non ha alternative. Pellegri e Okereke non mi sembrano pedine giuste per sostituire dal primo minuto Sanabria. Nel caso il paraguaiano avesse bisogno di riposare anche in ottica della sfida con la Lazio, allora punterei sull'italiano, che con la sua fisicità può dare qualcosa.

