ToroPreview, verso Torino-Udinese: “Giusto sostituire Linetty con Ricci?”

Ogni settimana alcune domande sul prossimo match a tre dei nostri giornalisti, che ci dicono la loro sul momento del Toro

Redazione Toro News

Quattro domande, tre pareri in merito. Le nostre opinioni, a volte concordi e a volte discordanti tra di loro. Ecco ToroPreview: prima della partita, tre dei nostri giornalisti risponderanno alle domande della redazione, dicendo la loro sull’impegno che attende la squadra e in generale sul momento dei granata. Opinioni personali a volte agli antipodi, per cercare di dare una visione più completa possibile al lettore sull’argomento trattato. Questa settimana, dall’altra parte del microfono ecco i nostri Cecilia Mercatore, Enrico Penzo e Roberto Ugliono.

Arriva a Torino l'Udinese, quest'anno in difficoltà. I granata sono obbligati a vincere?

Mercatore - Il Toro deve approfittare del momento di difficoltà della squadra avversaria per ottenere 3 punti importanti. Punti che permetterebbero ai granata di avvicinarsi alla parte alta della classifica.

Penzo - Per i granata oggi la vittoria è essenziale. La squadra sembra aver trovato la stabilità tanto attesa ed ora è importantissimo dare continuità alle prestazioni. Contro l'avversaria di oggi sarà necessario imporre il proprio gioco e portare a casa i 3 punti.

Ugliono - I granata sono obbligati a vincere. Il buon momento che sta vivendo la squadra di Juric deve continuare, a maggior ragione perché l'Olimpico Grande Torino sarà pieno e quindi i granata potranno avvicinare ancora più gente allo stadio. Con una tifoseria entusiasta, il Toro potrà avere ancora più spinta in futuro. Poi c'è un altro aspetto da considerare, con una vittoria i granata potranno approfittare dello scontro tra Roma e Napoli, avvicinando ulteriormente alle zone nobili della classifica. Insomma, l'occasione è ghiotta.

Con l'Udinese mancherà Linetty. Rivedreste qualcosa in mezzo al campo?

Mercatore - Viste le prestazioni positive di Linetty, la sua assenza a centrocampo sarà sicuramente un problema. Allo stesso tempo, però, il Toro può fare affidamento su Ricci, che seppur con caratteristiche diverse dal polacco, il cabina di regia fa il suo.

Penzo - L'assenza di Linetty sarà sicuramente un problema per il centrocampo granata viste le ultime prestazioni del polacco. Tuttavia il Torino può contare su Ricci in cabina di regia, un giocatore dal potenziale enorme, che prima dell'infortunio si era affermato su livelli altissimi.

Ugliono - L'impostazione dev'essere sempre la stessa. Credo che senza Linetty sia giusto rivedere Ricci in cabina di regia, ma - considerando l'ottimo lavoro senza palla del polacco, forse la scelta più giusta sarebbe di riportare Tameze in mezzo al campo e inserire Djidji in difesa. In questo modo peserebbe meno l'assenza di Linetty. Allo stesso tempo, contro una squadra chiusa come l'Udinese, al Torino serve anche un giocatore di geometrie e di visione e in tal senso Ricci sarebbe perfetto.

Pesa l'assenza di Bellanova. Chi scegliereste sulla destra per sostituirlo?

Mercatore - Soppy ha trovato poco spazio finora e l'idea di metterlo dal 1' di gioco non convince. Dunque punterei su Lazaro e Vojvoda per le corsie di destra e sinistra.

Penzo - Bellanova per il Torino di Juric si è rivelato un vero e proprio stakanovista, ha giocato infatti il 96% delle partite. Al suo posto oggi darei spazio a Soppy, un giocatore che, complici gli infortuni, ha avuto ancora troppo poco spazio. Inoltre oggi per lui la partita sarà particolarmente speciale visto che affronterà la sua ex-squadra.

Ugliono - Punterei su Lazaro o Vojvoda, mettendo entrambi titolari (uno a destra e uno a sinistra). Soppy ha giocato poco e potrebbe non avere la gamba per giocare dal primo minuto.

Si avvicina il mercato: quale deve essere la priorità dei granata a gennaio?

Mercatore - Valutare quali giocatori non sono più utili alla squadra e pensare a valide alternative dei titolari.

Penzo - La squadra sembra essersi indirizzata sulla giusta strada ed i giocatori di qualità ci sono. Forse in alcuni ruoli come la difesa la coperta è ancora troppo corta ed andrebbe puntellata con qualche innesto giovane e di prospettiva futura. Inoltre mi concentrerei in particolare sull'acquisto di un attaccante, visto il cambio modulo e le poche garanzie di Pellegri.

Ugliono - Secondo me la priorità dev'essere sul trovare le alternative giuste in mezzo al campo, sugli esterni e in attacco, cercando anche di vendere i giocatori che non sono più utili. Nel 2024 il Toro ha l'occasione per regalarsi un ottimo campionato e deve provarci. Chiaramente, essendo l'ultimo anno di Juric, la società dovrà valutare se accontentare in toto l'allenatore o iniziare a ragionare in modo indipendente dovesse fiutare un possibile addio dell'allenatore croato.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.