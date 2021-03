Toto, la giornata: i granata al Filadelfia per preparare al meglio il derby

La Giornata / Ancora assenti i nazionali che dovrebbero tornare tra mercoledì e giovedì. Visite mediche per Nkoulou dopo la negativizzazione al covid

Continua la preparazione al derby di sabato. I granata ospiteranno i rivali bianconeri all'Olimpico Grande Torino alle ore 18. Nicola, che ancora non dispone della squadra al completo viste le assenze dei nazionali, può sorridere per la negativizzazione di Nicolas Nkoulou al Covid-19. Il difensore si sottoporrà alle visite di idoneità e si riunirà al gruppo al più presto. Il tecnico granata spera di averlo almeno tra i convocati nella sfida contro la Juventus. Prevista in giornata una seduta di allenamento.