Tra entusiasmo e marketing: cresce (tanto) l’affluenza all’Olimpico Grande Torino

Le tante promozioni, l'aria d'Europa e il conseguente entusiasmo della piazza stanno portando sempre più tifosi del Toro all'Olimpico Grande Torino. I dati evidenziano una crescita enorme e in questo momento della stagione la media spettatori è la migliore dell'era Cairo in Serie A. Attualmente è di 21.976, ben 600 in più rispetto al precedente record del 2018/19 - la stagione dell'ultima qualificazione in Europa con Mazzarri in panchina. E il dato è destinato ad aumentare, perché la prossima gara casalinga sarà il derby contro la Juventus.

Intanto è bene sottolineare che il Toro è passato dall'essere la 13° squadra della Serie A per media spettatori nella passata stagione a essere 11°, già questo indica la crescita dell'ultima annata. D'altronde l'affluenza minima di un anno fa era stata di 14 mila spettatori per la sfida contro il Sassuolo e quest'anno di 17 mila sempre contro il club neroverde (evidentemente un match di scarso interesse per i granata). Stanno quindi funzionando le tante promozioni del club per riempire lo stadio, cercando anche di portare sempre più giovani sugli spalti dell'Olimpico Grande Torino. Contestualmente, poi, ci sono i risultati della squadra, senza i quali sarebbe complicato ottenere questi numeri. Non è un caso che le annate con l'affluenza maggiore siano quella del 2018/19 in cui i granata addirittura accarezzarono il sogno Champions League e quella 2006/07 del ritorno in Serie A dopo anni di Serie B.

Come procede la prevendita per il derby della Mole

A poco più di una settimana dal derby intanto l'Olimpico è già verso il sold out. La Maratona è chiaramente già esaurita, mentre nei Distinti e in Primavera rimangono pochissimi seggiolini disponibili, ma anche in tribuna i tagliandi non sono molti. Anche per il derby sono state previste promozioni. Intanto in Primavera gli Under 18 pagano 15€ rispetto ai 30€ del costo intero, inoltre per la curva è stato previsto anche un mini abbonamento da 30€ per gli Under 18 e 50€ il biglietto intero per assicurarsi sia la gara contro la Juventus sia quella contro il Frosinone. Insomma, anche in questo caso tra promozioni ed entusiasmo la prevendita sta andando alla grande, ma in questo caso è chiaro: il derby è sempre il derby.