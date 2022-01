Tre granata nell’undici ideale di gennaio: Singo e Vojvoda le ali, muro Bremer

Difesa a forti tinte granata nella squadra del mese pubblicata da WhoScored.com, sito internazionale specializzato in statistiche

C'è tanto Toro nella formazione del mese di gennaio pubblicata su WhoScored.com, sito internazionale specializzato in statistiche. Le corsie esterne sono presidiate da Wilfried Singo e Mergim Vojvoda: i due esterni si sono resi protagonisti di ottime prestazioni nell'ultimo periodo, con il kosovaro a confezionare l'assist per il gol dell'ivoriano sia in occasione del roboante successo casalingo contro la Fiorentina, sia nella giornata successiva culminata con la vittoria in rimonta a Marassi con la Sampdoria. Ma non è finita qui, perché la linea difensiva è di fatto composta per 3/4 da tinte granata: uno dei centrali è infatti Gleison Bremer, che fa coppia con Amir Rrahmani del Napoli. L'attacco della squadra del mese è invece di forte impronta laziale: le due punte sono infatti Ciro Immobile della Lazio e Tammy Abraham della Roma. A centrocampo troviamo il biancoceleste Sergej Milinkovic-Savic e la sorpresa Gianluca Caprari del Verona, mentre sugli esterni sfrecciano Domenico Berardi del Sassuolo e Rafael Leao del Milan; in porta Wojciech Szczesny della Juventus.