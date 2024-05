“Tutti a Bergamo”, l’appello del Toro ai tifosi. Le info per il settore ospiti

Il Torino ha comunicato le modalità di vendita dei biglietti del Settore ospiti per la sfida con l'Atalanta, in programma domenica 26 maggio alle ore 18 al Gewiss Stadium di Bergamo. Nella gara chiave per la corsa alla Conference League, il club granata conta sui propri tifosi chiamati a raccolta sui social con un video in cui i giocatori lanciano l'appello "Tutti a Bergamo!". In ragione dell'elevata richiesta e della limitata disponibilità nel Settore ospiti che conta 500 posti, il Torino darà una corsia di acquisto privilegiata agli abbonati, che avranno a disposizione le prime 24 ore di vendita in esclusiva per aggiudicarsi il biglietto. Di seguito costi e modalità di vendita dei tagliandi per Atalanta-Torino nel Settore ospiti.

Atalanta-Torino, la vendita dei biglietti nel Settore ospiti

Il costo dei biglietti nel Settore ospiti del Gewiss Stadium è pari a 20 euro per gli adulti e a 14 euro per gli Under 18, oltre commissioni di servizio. La vendita dei biglietti si articola in tre fasi. La prima è riservata agli abbonati alla stagione 2023-2024 (inclusi quelli del girone di ritorno), che in via anticipata dalle ore 10.00 di mercoledì 22 maggio fino alle ore 10.00 di giovedì 23 maggio potranno acquistare il tagliando per il Gewiss Stadium sul sito Vivaticket e nei punti vendita della rete Vivaticket inserendo il numero della tessera Cuore Granata (sul quale è caricato l’abbonamento) come codice coupon. Successivamente, dalle ore 10.00 di giovedì 23 maggio fino alle ore 16.00 di venerdì 24 maggio, la vendita sarà estesa a tutti i titolari di tessera Cuore Granata, inclusi quindi anche gli abbonati che non avranno acquistato nelle prime 24 ore riservate. L’eventuale vendita libera dei tagliandi residui inizierà alle ore 16.00 di venerdì 24 maggio, fino ad esaurimento.