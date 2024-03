Udinese-Torino 0-1: Zapata sblocca un buon Toro, granata avanti al 45’

Un’incornata strepitosa sotto l’incrocio di Zapata porta avanti il Toro all’intervallo. Ottimo primo tempo dei granata, in controllo fin dalle prime battute contro una squadra fin qui mai pervenuta dalle parti di Vanja. L’unico neo per gli uomini di Juric, squalificato e sostituito oggi in panchina da Paro, è non aver ancora chiuso la partita per evitare un ritorno dell’Udinese.

Le scelte: prima da titolare per Okereke, Vojvoda braccetto

Non mancano le novità tra le scelte di Juric, ancora squalificato e costretto a fare i conti con una coperta particolarmente corta in diversi reparti. In difesa mancano sia Djidji sia Tameze, con la scelta che ricade quindi su Vojvoda come braccetto di destro in un reparto completato da Buongiorno e Masina. Rodriguez fa ancora una volta il quinto, preferito a Lazaro sulla sinistra; sul versante opposto intoccabile Bellanova, fresco di convocazione in Nazionale. In mezzo al campo ci sono Ricci e Gineitis con Vlasic più avanzato a supporto delle due punte. E anche in questo caso non mancano le novità: Sanabria è a disposizione ma non al meglio per una botta, c'è dunque Okereke a fare coppia con Zapata. Cioffi risponde con Thauvin a supporto dell'ex granata Lucca in un 3-5-1-1.