Udinese-Torino 0-2: Zapata-Vlasic, granata d’autorità in Friuli

Triplice fischio a Udine

Alberto Giulini Vicedirettore 16 marzo - 16:54

È ancora vivo il campionato del Toro, che non sbaglia una partita da vincere a tutti i costi e strappa i tre punti a Udine. Ci pensano Zapata e Vlasic, con un gol per tempo, a regalare la vittoria dopo una prestazione di gran qualità. I granata salgono così a quota 41, portandosi momentaneamente a tre lunghezze dal settimo posto e a due sole dall’ottava posizione che potrebbe valere la Conference League. E dopo la sosta arriverà il fondamentale scontro diretto contro il Monza, davanti al Toro di un solo punto.

Le scelte: prima da titolare per Okereke, Vojvoda braccetto — Non mancano le novità tra le scelte di Juric, ancora squalificato e costretto a fare i conti con una coperta particolarmente corta in diversi reparti. In difesa mancano sia Djidji sia Tameze, con la scelta che ricade quindi su Vojvoda come braccetto di destro in un reparto completato da Buongiorno e Masina. Rodriguez fa ancora una volta il quinto, preferito a Lazaro sulla sinistra; sul versante opposto intoccabile Bellanova, fresco di convocazione in Nazionale. In mezzo al campo ci sono Ricci e Gineitis con Vlasic più avanzato a supporto delle due punte. E anche in questo caso non mancano le novità: Sanabria è a disposizione ma non al meglio per una botta, c'è dunque Okereke a fare coppia con Zapata. Cioffi risponde con Thauvin a supporto dell'ex granata Lucca in un 3-5-1-1.

Il primo tempo: palo Vlasic, la sblocca Zapata — Al 4’ è ottima l’intesa tra Zapata e Okereke, Gianetti si immola e devia in angolo. L’avvio del Toro è convincente e tre minuti più tardi è il palo a negare il vantaggio a un sinistro da fuori di Vlasic. È il preludio al gol del vantaggio che arriva al 10’ firmato da Zapata, al decimo centro stagionale. Manovra pulita dei granata, la palla arriva a destra ed è assolutamente pregevole il cross dalla trequarti di Vojvoda, poi il colombiano ci mette del suo infilando l’incrocio dei pali con uno stacco di testa da urlo. I granata amministrano la partita e il primo sussulto dell’Udinese è un sinistro da fuori di Kamara, di poco a lato. Gli uomini di Juric tornano a farsi vedere con Okereke, che si infila in velocità e apre il piatto destro: Okyoe è provvidenziale a sfiorare e mettere in angolo. Alla mezzora Cioffi prova a scuotere i suoi con un cambio: Ehizibue rileva Payero. I bianconeri provano ad alzare il baricentro, ma latitano le vere occasioni da gol e quindi è ancora Okereke a impegnare Okoye con un destro potente ma non troppo angolato.

Il secondo tempo: Vlasic chiude i conti — Al rientro dagli spogliatoi arriva un altro cambio per Cioffi: Kristensen rileva Ferreira sulla destra. Al 51’ scatta il giallo per Buongiorno per una spinta su Lucca che difendeva palla in mezzo al campo. Neanche il tempo di ripartite che il Toro trova il raddoppio con Vlasic dopo un ottimo recupero di Gineitis. Ottimo il lavoro del lituano su Pereyra, poi Zapata allarga per il croato che salta un uomo portando palla sul sinistro e batte Okoye con il piatto mancino. I padroni di casa provano a farsi vedere con Lucca, che dal limite calcia troppo centrale e trova la respinta di Vanja. Il primo cambio del Toro è Lovato, in campo al 64’ al posto di Vojvoda. Pochi istanti più tardi tocca invece a Sanabria per Okereke. Al 71’ è decisivo Okoye a negare la doppietta a Zapata, ancora dominante in area su cross dalla destra di Bellanova. All’83’ Paro si gioca gli ultimi cambi: Sazonov rileva l’ammonito Buongiorno, Lazaro prende il posto di Bellanova sulla destra. Per il georgiano scatta subito il giallo dopo un intervento irruento su Success. Scattano quindi cinque minuti di recupero con l’Udinese alla costante ricerca di lanci lunghi, ma latitano le occasioni da gol. Il Toro torna dunque alla vittoria, tenendo accese le speranze di una qualificazione europea.

