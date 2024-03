Udinese-Torino finirà in pareggio? Sono le due squadre di A con più segni X

Udinese e Torino hanno un neo in comune: quanti pareggi in stagione, nessuno in Serie A ne ha raccolti tanti

Irene Nicola Redattore 14 marzo 2024 (modifica il 14 marzo 2024 | 18:41)

Il pareggio non è più un'opzione. Non lo è per il Torino, a caccia di una spinta finalmente decisa per tenere viva l'ambizione di sogni europei; non lo è certamente per l'Udinese, i cui sonni non possono essere tranquilli con un margine dalla zona salvezza di soli tre punti. Eppure proprio Udinese e Torino sono le due squadre in Serie A che più spesso in stagione si sono incagliate sullo scoglio del pareggio, senza riuscire a trovare lo spunto finale per assaporare una vittoria piena. E da quando nel calcio le vittorie valgono tre punti, il pari è più una mezza sconfitta di un mezzo successo.

Udinese e Torino, quanti pareggi in stagione: i dati — I dati Opta evidenziano i termini della pareggite di Udinese e Torino. I friulani sono la squadra che detiene il record del maggior numero di partite terminate in parità non solo in Serie A, ma nei top 5 campionati europei. I numeri parlano da sé con 15 gare chiuse con un punto all'attivo sulle 28 complessive, ovvero il 53% del totale. Il Toro ha fatto leggermente meglio dei bianconeri raccogliendo 11 pareggi in 28 partite, ma resta la seconda squadra nel campionato italiano a doversi essere accontentata più spesso di un punto, troppi mezzi inciampi che sono costati punti importanti anche contro squadre più indietro in classifica (Cagliari, Salernitana, Sassuolo, Verona e la stessa Udinese nel match di andata, terminato 1-1 poco prima di Natale).

Udinese, due vittorie di fila mancano da un anno. Per il Toro c'è un tris di pareggi da evitare — L'Udinese ha lasciato la zona comfort del pareggio proprio nell'ultima gara, vincendo per 2-1 sulla Lazio dell'ormai dimissionario Sarri. Un successo inaspettato, che sicuramente ha dato morale e punti vitali per mettere un po' di distanza dalla zona retrocessione. L'obiettivo contro il Torino è raggiungere la seconda vittoria consecutiva, un traguardo che i friulani non centrano addirittura da un anno. L'ultima doppietta infatti risale a marzo 2023 quando arrivarono l'1-0 sull'Empoli e il 3-1 sul Milan. Il Torino invece è reduce da un back-to-back di pareggi dalle gare con Fiorentina e Napoli. Per i granata l'imperativo è evitare il terzo x in altrettante gare. L'ultima volta in cui questa eventualità si è verificata risale al periodo tra novembre 2022 e gennaio 2023: tre 1-1 di fila contro Roma, Verona e Salernitana. Va pure detto che dal 2016/17 Udinese-Torino non pareggiano entrambe le sfide di uno stesso campionato.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.