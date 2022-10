Udinese-Torino: granata in cerca della svolta contro la squadra rivelazione

Dopo essersi rialzato in Coppa Italia, il Torino si riaffaccia al campionato, con qualche timore per gli ultimi risultati negativi e la necessità di invertire la rotta. La sfida che si prospetta ai granata non è certamente tra le più agevoli. L'Udinese è la squadra rivelazione di questa stagione, è in piena lotta per l'Europa e ha messo in crisi anche le big, ma è anche reduce dall'inattesa sconfitta in Coppa Italia contro il Monza. Il Toro d'altro canto ha bisogno di ritrovarsi e una vittoria di prestigio potrebbe sicuramente far bene al morale.

Torino, Udinese quasi impeccabile in casa: friulani ancora imbattuti

Ritrovarsi dopo le ultime gare e cercare una vittoria che manca dal 5 settembre non sarà facile per il Torino, specialmente considerando che la gara - in programma domenica, 23 ottobre alle ore 12:30 - si terrà in una Dacia Arena, fin qui mai espugnata da nessuna formazione in Serie A. Inter, Roma, Fiorentina e Monza sono cadute nel fortino friulano, l'Atalanta si è fermata sul pari; solo il Monza in Coppa ha esultato nella casa dei bianconera. Servirà quel quid in più al Toro per mettere in difficoltà una formazione in fiducia come quella friulana, a caccia di una vittoria in campionato dopo i pareggi nei big match contro Lazio e Atalanta. Le motivazioni al Toro non mancano, c'è il derby da dimenticare al più presto e una prolificità in attacco da ritrovare sulle orme dei quattro gol segnati al Cittadella. Se la mira dovrà essere precisa, anche la difesa non potrà essere trascurata. L'Udinese è una squadra dinamica che sta segnando con facilità, ha già all'attivo 19 reti, ovvero più del doppio delle 8 siglate dal Torino. I friulani hanno anche subito poco, 10 reti incassate, score simile a quello dei granata (12). I granata non dovranno quindi lasciare nulla al caso. Tornare a fare risultato è una necessità, per non arrivare alla prossima gara contro il Milan con più acqua alla gola.