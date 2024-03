Udinese-Torino, le formazioni ufficiali: c’è Okereke, Vojvoda al posto di Djidji

Le scelte di Cioffi e Juric per l'anticipo delle 15 del sabato

C’è la novità Okereke nell’undici titolare del Toro: il nigeriano prende il posto di Sanabria, a disposizione ma non al meglio come spiegato ieri da Juric. In difesa tocca a Vojvoda rilevare Djidji nel ruolo di braccetto destro, Rodriguez ancora preferito a Lazaro sulla corsia.