Udinese-Torino, Mandragora: “Tutti dobbiamo dare un contributo”

Le parole del giocatore poco prima del match tra Udinese e Torino valido per la trentesima giornata di Serie A

Prima del fischio d'inizio della partita tra Udinese e Torino è intervenuto Rolando Mandragora. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn: “Tommy (Rincon ndr) si sta comportando molto bene da mezz'ala e non penso di averlo scalzato nel ruolo di regista. Ci completiamo e per me è un grande piacere giocare con lui o con gli altri centrocampisti della rosa. Io sono importante come tutti gli altri 23/25 e ognuno deve dare il proprio contributo per il bene comune”.