Udinese-Torino, Paro: “Squadra pronta, sa che partita deve affrontare”

Le dichiarazioni dei protagonisti prima che inizi la partita tra bianconeri e granata valida per il 24^ turno di Serie A

Pochi minuti prima dell'inizio del match Udinese-Torino, valido per la 24^ giornata di Serie A, Matteo Paro ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN: "Abbiamo lavorato bene per due settimane, credo che la squadra sia pronta. Sa che partita deve affrontare. Per cui siamo pronti. I nuovi? Si stanno inserendo, si sono presentati con disponibilità e piano piano stanno entrando nei meccanismi della squadra. Sono sicuro che ci daranno una mano. Sanabria? I viaggi per la Nazionale non li patisce molto, ha già vissuto queste situazioni; sono sicuro che oggi sarà pronto per affrontare al massimo la partita".