Udinese-Torino: per Nicola contro Gotti una rimonta nell’unico precedente

Il confronto / Questi due allenatori si sono affrontati solo una volta in carriera, in un Udinese-Genoa della passata stagione

Domani sera, nella sfida tra Udinese e Torino, la sfida nella sfida sarà quella tra Luca Gotti , allenatore dei friulani, e il tecnico granata Davide Nicola . Si tratta solamente della seconda partita che i due vivranno da avversari e l'unico precedente risale allo scorso campionato quando si affrontarono in un Udinese-Genoa della 30^ giornata, la stessa che si disputerà domani. Quella sfida terminò 2-2, con i rossoblù di Nicola che rimontarono due reti nel finale di gara dopo un iniziale doppio vantaggio degli uomini di Gotti. Un torneo esatto dopo i due rivivranno da protagonisti una sfida che per il Toro può significare tanto.

NICOLA - Il tecnico piemontese nella sfida di domani sera si troverà davanti la sua ex squadra. Nicola ha infatti allenato l'Udinese nella stagione 2018/19 nel periodo tra novembre e marzo. Nella sua carriera da allenatore, Nicola ha affrontato la squadra friulana in 6 occasioni rimediando solamente 4 punti. Il bilancio del tecnico granata contro l'Udinese infatti non è dei migliori: una sola vittoria e un pareggio accompagnati da ben 4 sconfitte. Come detto, quell'unico pareggio è stato raccolto la scorsa stagione quando sedeva sulla panchina del Genoa. La squadra ligure di Nicola riuscì a rimontare nel finale di gara grazie a due reti segnate da Pandev all' 81' e da Pinamonti al 97' che pareggiarono i gol iniziali dell'Udinese (allenata proprio da Gotti) realizzati da Fofana e Lasagna.