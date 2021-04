Torino, solo 4 vittorie in 29 partite: mai fatto peggio, a Udine servono i tre punti

Soltanto in altre due occasioni il Torino ha ottenuto così poche vittorie a questo punto della stagione: in entrambi i casi fu retrocessione

Nicolò Muggianu

Vincere per scongiurare l’ennesimo record negativo della stagione. Questo l’obiettivo del Torino, che sabato sarà di scena alla Dacia Arena di Udine dopo il buon pareggio casalingo ottenuto contro la Juventus nell’ultimo derby della Mole. Un punto, quello raccolto all'Olimpico Grande Torino da Belotti e compagni, che è stato ampiamente meritato per quanto fatto vedere in campo nel corso della stracittadina, ma che certamente non basta per dare una svolta alla stagione. I numeri dicono infatti che il Torino di Nicola è sempre lì, impantanato al quartultimo posto in classifica a sole due lunghezze dal Cagliari terzultimo.

RECORD - Per la classifica e non solo. Vincere il prossimo match di campionato rappresenterebbe un passaggio cruciale per la stagione del Torino, che fino a questo momento è riuscito a portare a casa il bottino pieno soltanto 4 volte nelle prime 29 partite stagionali. Un risultato decisamente negativo per il club di Urbano Cairo, che ha fatto registrare un dato così soltanto in altre due occasioni nel corso della sua storia ultracentenaria: la prima nel 1958/1959 e la seconda nella stagione 2002/2003. Una sola la costante che accomuna i due precedenti appena citati: in entrambi i casi il club granata finì per retrocedere in Serie B.

I PRECEDENTI - Ma entriamo più nello specifico. A partire dal campionato 1958/1959, quando l'allora "Talamone Torino" concluse il campionato all'ultimo posto (18°) del campionato di Serie A; facendo registrare così la prima retrocessione della storia del club piemontese in Serie B. Il ruolino di marcia fatto registrare a fine campionato dalla squadra dell'allora tecnico Imre Senkey fu di 23 punti in 34 partite, con 6 vittorie (le vittorie all'epoca valevano due punti ndr) e 11 pareggi. I granata arrivarono ultimi anche nell'altro precedente sopracitato, quello che fa riferimento alla stagione 2002/2003. Anche quell'anno i punti raccolti a fine stagione furono 23, con soltanto 4 vittorie raccolte in tutta la stagione (34 partite ndr).

TREND - Un epilogo che il Torino di Davide Nicola cercherà di scongiurare a tutti i costi. Dopo il buon pareggio nell'ultimo derby della Mole, infatti, Belotti e compagni hanno l'obbligo di strappare una vittoria all'Udinese per dare un forte segnale a tutto l'ambiente e tornare a smuovere la classifica. Una classifica che non lascia spazio ad interpretazioni, con il Cagliari che - seppur con una partita in più - è ancora lì a soli due punti di distanza. Per questo la salvezza è ancora tutt'altro che scontata, con Nicola che da qui al termine del campionato dovrà provare a migliorare la media punti fatta registrare fino a questo momento. Una media tutt'altro che esaltante, (1,10 punti a partita), che permetterebbe al Torino di chiudere virtualmente il campionato a 35 punti. Cifra che, stando ai rendimenti attuali delle concorrenti, potrebbe bastare al Toro per evitare la retrocessione, ma che negli ultimi dieci campionati ha fruttato la salvezza solo per cinque volte.