Torino-Juventus 2-2: Ronaldo nega il colpaccio a un Toro orgoglioso

Finisce in parità all'Olimpico Grande Torino: 2-2 il risultato finale, con i granata avanti fino a 10' dalla fine grazie a una doppietta di Sanabria

AL 45' - Nicola si presenta all'Olimpico con una formazione spregiudicata: 3-4-3 e dentro per la prima volta in stagione dal 1' il tridente offensivo composto da Verdi, Zaza e Belotti. Il numero 24 in particolare, in fase di non possesso, si schiera da mezzala destra a formare un 3-5-2. A partire forte però è la formazione bianconera, che al 2' va vicino al gol del vantaggio sull'asse Chiesa-Morata: assist dell'esterno ex Fiorentina e conclusione ravvicinata dell'attaccante spagnolo, che trova però davanti a sé la risposta di Sirigu. Al 4' ancora Juventus pericolosa con Cristiano Ronaldo, che appoggia la sfera di testa a Chiesa che da ottima posizione spara però altissimo. Passano altri 60 secondi e l'ex Fiorentina ci prova ancora: conclusione potente, sulla quale interviene bene Sirigu in tuffo. Il Torino però è vivo e al 6' si fa vedere con Ansaldi, che salta secco Cuadrado e serve l'accorrente Mandragora. L'ex Udinese calcia a incrociare e sfiora il palo più lontano alla sinistra di Szczęsny. Al 9' episodio dubbio all'interno dell'area di rigore della Juventus: cross di Rincon per Belotti e intervento in scivolata di De Ligt, che stende il capitano granata. Nessun intervento dalla sala VAR con Belotti che, rivedendo le immagini, manca l'impatto con il pallone a prescindere dall'intervento al limite dell'avversario. A capitalizzare questo avvio frizzante di derby alla fine è la Juventus. È Chiesa a portare in vantaggio i bianconeri al 12' con una penetrazione da sinistra verso il centro che si conclude, dopo la sponda di Morata, con un tiro in porta che finisce in rete dopo essere passato in mezzo alle gambe di Sirigu. Non precisa in quest'occasione la retroguardia del Torino, finita più volte in apprensione nel primo quarto d'ora di gara. La formazione granata però resta in partita e al 21' risponde con Rincon, che si libera al centro dell'area di rigore avversaria e lascia partire un mancino murato sul più bello da Alex Sandro. Il Torino ora è in partita e arriva il pari al 26': conclusione da fuori di Mandragora, respinta in maniera imprecisa da Szczęsny, sulla palla si avventa Sanabria che di testa fa 1-1 (terzo gol al Torino per lui). Pari meritato per la formazione di Nicola, che rimette subito in equilibrio un match apertissimo. Nel finale di primo tempo i ritmi si abbassano e si torna negli spogliatoi con il risultato fermo sull'1-1: un bel derby della Mole, le cui sorti si decideranno nella ripresa.