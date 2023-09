UFFICIALE – Duvan Zapata è un nuovo calciatore del Torino

Il Torino in questo ultimo giorno di mercato ha ufficializzato l'arrivo di Duvan Zapata con un filmato pubblicato sui propri profili social. Il centravanti colombiano arriva dall'Atalanta. L'ex attaccante del Napoli arriva in granata dove troverà la concorrenza di altre punte come Antonio Sanabria e Pietro Pellegri. Di seguito l'ironico video pubblicato dal club sui propri canali social ufficiali per comunicare ai tifosi l'arrivo di Zapata nel quale il centravanti classe 1991 viene paragonato al supereroe dei fumetti e dei film Marvel, Hulk.