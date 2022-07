UFFICIALE – Michele Di Bari è il nuovo Segretario Sportivo del Torino

"Il Torino Football Club è lieto di comunicare che Michele Di Bari entra a far parte della Segreteria Generale, con la mansione di Segretario Sportivo con delega al Settore Giovanile. Tutto il Torino FC accoglie Di Bari con un cordiale benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro. La Società ringrazia Lorenzo Farris per il contributo dato nella sua esperienza in granata e lo saluta con un grande in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera".