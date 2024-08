UFFICIALE – Torino, Cristian Padula in prestito al Giugliano Calcio

Cristian Padula lascerà il Torino in prestito per vestire la divisa del Giugliano. Il club ha ufficializzato l'operazione tramite i propri canali social. Duttile attaccante classe 2004, il giocatore si trasferirà in prestito. Con il Torino ha giocato per la formazione Primavera. L’attaccante romano ha anche esperienze nel settore giovanile della Roma.