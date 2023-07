UFFICIALE: rimpianto Toro. Juve niente Europa per un anno, Fiorentina in Conference

La UEFA ha reso ufficiale quello che era nell'aria da parecchio tempo. La Juventus è fuori dalle coppe europee per la stagione 2023/2024 a causa della violazioni del Fair Play Finanziario. Per i bianconeri, punti anche con un'ammenda in parte da pagare e in parte con la condizionale, niente Conference League: ci andrà la Fiorentina , che aveva chiuso il campionato all'ottavo posto, quell'ottavo posto per cui il Torino è stato in corsa fino all'ultima giornata.

Torino, persa una ghiotta chance per l'Europa

I granata di Juric hanno perso una ghiotta chance per tornare in una competizione continentale: nella stagione 2022/2023 hanno chiuso al decimo posto, tre punti sotto la Fiorentina, e dietro anche al Bologna. Sarà ovviamente molto più complicato centrare l'Europa per la stagione 2024/2025 perchè l'ottavo posto non varrà il pass per la Conference League; in assenza di casi giudiziari extra-calcio come accaduto quest'anno, servirà il settimo posto sempre che la Coppa Italia non vada a una squadra che terminerà il campionato fuori dalle prime sei.