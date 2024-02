UFFICIALE – Uros Kabic è un nuovo giocatore del Torino

L'esterno offensivo mancino nato nel 2004 arriva in granata in prestito fino a fine stagione dalla Stella Rossa

Nell'ultimo giorno di mercato il Torino piazza un altro colpo per l'attacco. Dopo l'arrivo di Okereke con l'ufficialità di questa mattina, in serata i granata hanno raggiunto la firma sul contratto anche con Uros Kabic. Come già anticipato su queste colonne, l'attaccante classe 2004 arriva al Toro dalla Stella Rossa con la formula del prestito fino a giugno più diritto di riscatto. A rendere noto questo affare è il sito ufficiale della Lega Serie A che conferma il deposito del contratto dell'esterno offensivo serbo con il Torino. Atteso a breve anche il comunicato ufficiale della società di Urbano Cairo.