Un gol, salute fisica, l’atteggiamento: il bilancio di Pellegri a Euro Under 21

Pellegri sostituito due volte, non rimane in panchina coi compagni

Pietro chiude Euro Under 21 con l’amaro in bocca per l’eliminazione della squadra ma rinfrancato per le sue condizioni fisiche. Ha segnato una rete, di testa alla Francia. Avrebbe potuto segnare ancora contro Svizzera e Norvegia, ma non ha inquadrato la porta (urla vendetta soprattutto l’errore su assist di Rovella contro gli scandinavi). Cose che capitano, mentre ancora una volta sono forse da migliorare gli atteggiamenti: due volte è stato sostituito a gara in corso (contro Svizzera e Francia) e due volte è rientrato direttamente negli spogliatoi, senza rimanere in panchina, con il rischio di passare per presuntuoso. Intanto sono salite a 8 le sue presenze con l’Italia Under 21, con 3 gol segnati. Ora le vacanze e poi una nuova stagione da iniziare col Torino, presumibilmente direttamente nel ritiro di Pinzolo.