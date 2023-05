Un Toro senza tremendismo che non sa più vincere in casa

Se doveva essere una finale per l’Europa il Toro ha fallito tenendo presente che la squadra di Italiano ha schierato quasi tutte le riserve, finendo la partita con tre ragazzi, Bianco del 2002, Ranieri e Cerofolini del 1999, quest’ultimo terzo portiere della Viola. Tant’è che è bastato far entrare Jovic per sbloccare la partita della Fiorentina, anche se molto agevolato dall’addormentata di Schuurs. D'altronde con la finale di Coppa Italia in dirittura d’arrivo Italiano ha messo a riposo Terracciano, Cabral, Castrovilli, Milenkovic, Biraghi, Dodò. Proprio per questo il Torino aveva una grande occasione che non ha sfruttato per nulla.