Vagnati pre Napoli-Torino: “Miranchuk? Rientro importante, deve darci tanto”

Le dichiarazioni dei protagonisti prima dell'inizio di Napoli-Torino, gara valida per l'ottava giornata di Serie A

Pochi minuti prima dell'inizio della sfida tra Napoli e Torino, valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A, il direttore dell'area tecnica granata, Davide Vagnati, è intervenuto ai microfoni di DAZN rilasciando le seguenti dichiarazioni.

"È importante per le qualità che ha, noi in quella zona di campo determiniamo molto per quello che è il risultato finale. Lui, Vlasic e Radonjic e lo stesso Seck quando ha giocato, sono giocatori di qualità e devono darci tanto. Miranchuk ha giocato solo 45 minuti ma oggi ha la possibilità di rientrare e vediamo se nel proseguo del campionato ci darà soddisfazioni".