Vagnati pre Salernitana-Torino: “Belotti? Finale di campionato importante”

Le dichiarazioni dei protagonisti nel pre-gara questa partita valida per la 31^ giornata del campionato Serie A

Pochi minuti prima dell'inizio del match Salernitana-Torino, valido per la 31^ giornata di Serie A, il direttore dell'area tecnica Davide Vagnati è intervenuto ai microfoni di Sky Sport rilasciando le seguenti dichiarazioni.

Juric ha spronato Belotti dicendo che nelle gare in trasferta è inesistente. Come mai c'è questa differenza?

"Io penso che Andrea sia un professionista esemplare, queste ultime gare serviranno a lui e al resto della squadra. Sappiamo che è in scadenza di contratto, quindi sarà un finale importante anche per lui. Ivan è una persona autentica che dice ciò che pensa al di là che uno possa essere il capitano o avere un altro tipo di ruolo nella squadra. Speriamo che Andrea ci faccia gioire già stasera per arrivare alla vittoria".