Pochi minuti prima dell'inizio di Torino-Inter, gara valida per l'ultima giornata di Serie A, il responsabile dell'area tecnica granata Davide Vagnati è intervenuto ai microfoni di DAZN per fornire le sue sensazioni del prepartita. Di seguito le sue dichiarazioni.

C'è il rischio che l'anno prossimo Juric non sia più l'allenatore del Torino?"Penso proprio di no, ha un contratto e siamo contenti. Stiamo già parlando con lui per quello che possa essere un programma per la prossima stagione. Non si può mai sapere nella vita ma sono convinto che Ivan rimarrà con noi".