Vagnati pre Torino-Sassuolo: “La settimana prossima rientrerà Djidji”

Le dichiarazioni dei protagonisti poco prima dell'inizio della sfida tra granata e neroverdi valida per l'11° turno di Serie A

Redazione Toro News

Pochi minuti prima dell'inizio di Torino-Sassuolo, gara valida per l'undicesimo turno di Serie A, il direttore dell'area tecnica granata Davide Vagnati è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni.

Ci spiega perché nessuno dei giocatori parlerà nel prepartita?"Abbiamo una partita importante da affrontare e dobbiamo pensare al campo. Parliamo anche troppo, dobbiamo poi pensare a quello che è il rettangolo verde che è la cosa più importante. Adesso dobbiamo cercare di fare il massimo per portare a termine una partita difficile con un risultato positivo".

Juric ha detto che è ancora positivo e ottimista, lei è d'accordo?"Siamo in contatto tutti i giorni, vedo la squadra tutti i giorni e fa allenamenti importanti. Come dice il mister è il quotidiano che ti dà le risposte e dà la positività per il futuro. Siamo convinti di poter fare bene a partire già questa sera".

C'è bisogno di qualcosa in più? Sentite questo dovere?"Ci stiamo provando, anche duramente nel corso della settimana. La squadra sta rispondendo bene, la fiducia è figlia di questo. I ragazzi sono tutti uniti e vogliamo arrivare ad un risultato positivo già stasera. La positività deriva da questo, sappiamo tutti che possiamo fare di più".

Vojvoda salterà la prossima partita per recuperare l'impegno con il Kosovo contro Israele?"Al momento non ci è arrivata nessuna comunicazione e vedremo se arriverà. Settimana prossima rientrerà Djidji dopo la seconda operazione. Abbiamo perso una grande persona come Schuurs ma fa parte del gioco, abbiamo anche Tameze che svolge bene il suo compito come terzo di destra. Questa emergenza la possiamo superare".

Il Torino può arrivare vicino alla zona Europa? "Sono convinto che abbiamo una buona squadra che può fare meglio, soprattutto in zona offensiva. Ora riempiamo l'area in maniera diversa, dobbiamo essere bravi a capirlo e a prenderne coscienza. Qualche palla in avanti e qualche cross in più può essere utile vista la fisicità che ora abbiamo in area, dobbiamo essere più consapevoli di questo. Duvan è un giocatore importante che sta bene e che ha portato una ventata di ottimismo, ora dobbiamo cercare di mettere in atto tutto questo".

