Vanja blinda ancora la porta: il serbo sugli scudi dopo la panchina di Bologna

Vanja Milinkovic-Savic blinda ancora una volta la porta: terzo cleen sheat di fila, l'ottavo in questa stagione.

Piero Coletta

Un'uscita di livello su Cancellieri e una un po' avventata sul golo anulato ad Ebuehi. Qui però è graziato dal VAR e dalla geometria. Non si può negare però che Vanja stia vivendo un buon periodo di forma, condito da questo filotto di gare senza subire reti.

Gli episodi decisivi della partita di Vanja Il Torino ha segnato con Zapata e conduce la gara per 1-0. Sugli sviluppi di corner alla mezz'ora di gioco però l'Empoli trova il pareggio. In questo frangente si vede il punto debole del portiere serbo, ciò che più di tutto gli viene criticato giustamente: le uscite sulle palle alte. Prima di tutto Vanja accenna l'uscita per poi rientrare in porta una volta resosi conto di non aver calcolato correttamente la traiettoria della sfera. In seguito non è perfetto su Ebuehi. L'uscita è avventata e col corpo non è posizionato perfettamente. Viene graziato dalla scarpa in fuorigioco del terzino azzurro.

Nella pochezza offensiva dell'Empoli, una squadra che fatica a trovare la via della rete, Vanja riesce comunque a diventare protagonista con una grande giocata e riscattando parzialmente le errate letture sopracitate. Destro fa la sponda per l'inserimento di Cancellieri. L'ex Verona e Lazio brucia in velocità un Tameze in difficoltà e si presenta a tu per tu con il serbo. Bravissimo Vanja a mantenere la freddezza in una situazione così delicata. Ottima la scelta di tempo dell'intervento sul pallone, che come si vede viene preso in pieno. Anche gli stessi giocatori dell'Empoli non protestano con il direttore di gara.

Dopo l'esclusione di Bologna il serbo ha ritrovato smalto — La panchina contro il Bologna aveva stupito, ma nella conferenza stampa successiva Juric aveva spiegato le motivazioni dietro a questa scelta. A volte serve una scossa per dare nuovi stimoli ai giocatori. Questo è stato uno di quei casi. Il rendimento del portiere serbo si è alzato considerevolmente. Terza partita senza subire reti e terza partita consecutiva da protagonista con almeno un intervento decisivo. Sono otto i clean sheet stagionali per il serbo, in Serie A solo Sommer dell'Inter con 11 partite senza subire reti ha fatto meglio. Resterà sicuramente un profilo discusso, ma oggettivamente stiamo parlando di numeri importanti per un portiere.

