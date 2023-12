Vanja, il periodo di forma è positivo: con l’Empoli per confermarsi

Milinkovic-Savic blinda per la seconda volta consecutiva la porta granata, colleziona il settimo clean sheet stagionale e conferma i buoni segnali di miglioramento già visti contro i lombardi

Piero Coletta

Ha vissuto un periodo complicato, soprattutto nell'immediato post derby della Mole dove è stato colpevole di due uscite spericolate che sono risultate poi decisive per il risultato negativo contro la Juventus. Tuttavia dopo la panchina contro il Bologna qualcosa sembra essere cambiato per Milinkovic-Savic. Contro l'Atalanta si è messo in mostra positivamente e nella sfida contro il Frosinone si è confermato. Ora c'è l'Empoli e sarà un'altra occasione per dimostrare i bei segnali dell'ultimo periodo.

Il doppio intervento su Kaio Jorge Il primo intervento decisivo della gara di Milinkovic-Savic arriva al 22'. In questa situazione la difesa del Torino non è ben posizionata. Kaio Jorge è molto bravo ad anticipare Buongiorno e a colpire di testa indirizzando verso la porta. Colpo di testa ravvicinato e veloce dell'ex Santos, su cui è bravo il portiere serbo a non farsi prendere in controtempo e a respingere il pericoloso tentativo del brasiliano con un buon riflesso.

Importante anche la risposta al minuto cinquanta, sempre su Kaio Jorge. Il reparto offensivo dei ciociari muove bene la palla, con Arijon Ibrahimovic che serve di prima il brasiliano. In questa situazione il serbo si fa trovare pronto nell'uno contro uno: buona copertura della porta, posizione del corpo bassa e pronta risposta sul tiro di Kaio Jorge.

Il rischio sul pallone perso e l'incertezza in uscita su Monterisi Qualche rischio però c'è stato per Vanja. Alla mezz'ora del primo tempo ha rischiato tantissimo sulla pressione di Kaio Jorge a causa di un pallone mal gestito. Va detto però che Tameze non gli ha fornito la palla in una situazione ottimale e ciò ha complicato notevolmente la gestione della sfera da parte del portiere. Detto questo il brasiliano ha poi recuperato palla e creato un'occasione poi sciupata da Garritano.

Rivedibile invece la scelta in occasione del tiro deviato di Garritano. Il numero 16 calcia da distanza media e la palla viene deviata. Il tempo per uscire sul pallone ci sarebbe anche, ma Vanja decide di non avventurarsi nella terra di nessuno, rischiando dunque di lasciare la sfera a Monterisi. Il difensore poi non è riuscito a controllare la sfera, che poi prende un rimbalzo anonimo e su cui Vanja è attento. Certo è che questo episodio conferma il punto debole del portiere serbo, ovvero le uscite.

Una conferma dopo l'ottima prova contro l'Atalanta — La sfida contro il Frosinone conferma le ottime sensazioni viste nella sfida contro i bergamaschi. Per Vanja arriva anche il settimo clean sheet stagionale, un numero importante. Nel nostro campionato solo Sommer e Szczesny hanno fatto meglio. I due interventi su Kaio Jorge sono stati decisivi e complicati e il serbo li ha disinnescati in maniera ottimale. Resta da rivedere la scelta di tempo nelle uscite, ma nel complesso resta una buona prova. Nella prossima giornata il Torino affronterà l'Empoli. Da quando sulla panchina siede Andreazzoli i toscani creano molte più palle gol, vedasi la sfida contro il Lecce. Sarà un'altra occasione per Milinkovic-Savic per mostrare gli incoraggianti segnali delle ultime partite.

