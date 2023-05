Vanja Milinkovic-Savic, record di minuti: non ne ha perso uno in questa Serie A

Vanja Milinkovic-Savic ha da sempre diviso in due il parere della tifoseria granata. Se da una parte c'è chi lo apprezza ed esalta in particolare per la sua imponente stazza fisica e il suo potente e preciso rinvio, dall'altra parte c'è chi non riesce ancora a fidarsi del portiere serbo e non perde occasione per criticarlo. Giunti al termine della stagione è però innegabile che Vanja sia stato uno dei punti fermi del Toro di quest'anno e che in molteplici occasioni si è messo in luce, rendendosi anche protagonista di interventi prodigiosi. A rendersi conto sin da subito del suo potenziale è stato proprio il tecnico granata, Ivan Juric, che non ha mai messo in discussione la titolarità del serbo, riponendo in lui massima fiducia. Nel caso in cui partisse titolare anche nell'ultima di serie A, sabato contro l'Inter, diventerebbe il calciatore più impiegato in assoluto tra tutte le squadre di serie A. Al momento ha accumulato 3.330 minuti.