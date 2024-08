Vanja pre Milan-Torino: “Difesa? Sarà diverso, non mi è mai mancata la fiducia”

Poco prima dell'inizio di Milan-Torino, gara valida per il 1° turno di Serie A, Vanja Milinkovic-Savic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fornire un suo commento sul match. Di seguito le sue dichiarazioni.

Come è cambiata la difesa passando da Juric a Vanoli?"Ovviamente sarà diverso, non sarà più 1 vs 1 ma più a zona. Sarà bello esordire in questo stadio anche se è sempre meglio esordire in casa nostra".