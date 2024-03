Vanja si riscatta a Napoli: le sue parate decisive tengono a galla il Torino

La prestazione offerta al Maradona da parte del portiere serbo è nettamente superiore rispetto alle ultime uscite

Federico De Milano Redattore 9 marzo 2024 (modifica il 9 marzo 2024 | 16:37)

Dal pareggio ottenuto sul campo del Napoli, il Torino ne esce tutto sommato soddisfatto e con la consapevolezza di potersela giocare con parecchie delle squadre che lo precedono in classifica e con le quali dovrebbe teoricamente lottare per un posto in Europa. Un'altra sentenza che ha è emersa al termine di questo incontro è la crescita di Vanja Milinkovic Savic che è risultato essere senza dubbio uno dei migliori in campo per i granata.

Le parate di Vanja salvano il Toro e consentono di evitare la sconfitta — Al Maradona di Napoli si è visto un Milinkovic Savic in stato di grazia che ha saputo mettersi in mostra con ben 7 parate nel corso dei novanta minuti. Ben 4 di queste sono state decisive e non semplici, due su Kvaratskhelia, una su Osimhen e una su un colpo di testa ben piazzato da parte di Juan Jesus. La prova in grande spolvero del numero 32 granata ha permesso al Toro di strappare un punto al Napoli e ottenere così il secondo risultato utile consecutivo dopo il pareggio interno per 0-0 contro la Fiorentina. Vanja oltre alla gioia per le 7 parate compiute può esultare anche per essere il migliore della squadra per numero di lanci compiuti. Con 9 lanci positivi è infatti il migliore del Toro in questa statistica ed è una delle sue armi migliori per la quale Juric lo sfrutta molto anche in fase di impostazione. A macchiare la prova c'è però da considerare anche il fatto che con 20 passaggi sbagliati è stato il peggiore della squadra.

Un Vanja sempre su questi livelli farebbe bene al Toro e sigillerebbe ancora di più la difesa — Nel corso di questo campionato Milinkovic Savic è stato spesso uno dei giocatori del Torino più criticati a causa di una serie di errori che sono costati punti pesanti alla sua squadra. L'ultima prestazione insufficiente del serbo era stata quella di due settimane fa all'Olimpico contro la Roma nella quale non è stato impeccabile in occasione della tripletta di Dybala che è costata la sconfitta. Già sabato scorso contro la Fiorentina però Vanja era riuscito a riscattarsi con un paio di interventi puntuali e non banali che gli erano valsi il 13° clean sheet del suo campionato. A Napoli poi è arrivata la conferma e sebbene sia mancata un'altra porta inviolata, il portiere del Toro ha evitato guai peggiori come la sconfitta. Questa buona prestazione è coincisa inoltre con la sua 100^ presenza in Serie A (98 di queste con la maglia del Torino e le restanti due in difesa dei pali della SPAL). I numeri quindi continuano ad essere dalla parte dell'estremo difensore classe 1997 che dopo aver raggiunto la tripla cifra di gare in Serie A non si può di certo considerare inesperto. E ora diventa lecito augurarsi che vadano sempre più scemando i suoi periodi bui in cui si macchia di disattenzioni gravi che costano diversi punti al Toro a fine stagione.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.