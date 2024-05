Vanoli: “Io al posto di Juric? Ora testa al Venezia, ma nel calcio non si sa mai”

Paolo Vanoli, tecnico del Venezia e candidato principale per la panchina del Torino dopo la fine dell'era Juric, è intervenuto su diversi temi in vista della finale d'andata dei playoff contro la Cremonese. Come riportato da Il Gazzettino, Vanoli ha parlato del traguardo promozione in Serie A inseguito con il Venezia, ma ha anche commentato le voci riguardanti il futuro e un vicino approdo al Torino. Di seguito le sue parole.

Vanoli su un futuro al Torino: "Ora penso solo al Venezia, a inseguire il nostro grande sogno"

Vanoli ha ribadito l'orgoglio per la conquista della finale playoff con in palio il biglietto per la Serie A: "Ce la siamo meritata, per tutto quello che abbiamo costruito in questa stagione. La semifinale contro il Palermo è stata la partita perfetta, il coronamento di tutte le esperienze della stagione, belle e negative. Abbiamo giocato con personalità, acume tattico e intelligenza a Palermo; in casa siamo scesi in campo come se fossimo noi in svantaggio". La testa di Vanoli è quindi unicamente alla finale, come il tecnico ribadisce a chi gli chiede di commentare le notizie di mercato che lo vorrebbero come sostituto di Juric al Torino: "Penso solo al Venezia, a inseguire il nostro grande sogno. Nel calcio non si sa mai cosa succederà domani".