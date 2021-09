Venezia-Torino, Izzo neanche in panchina: problemi alla schiena

Il difensore granata non prenderà parte al match, continuano i suoi problemi fisici

Armando Izzo non siederà neanche in panchina nella partita tra Venezia e Torino. Il difensore granata, alle prese con problemi fisici dall'inizio della stagione, ha accusato mal di schiena nel pomeriggio e per questo non prenderà parte al posticipo del lunedì sera valido per la sesta giornata di Serie A.