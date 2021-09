Venezia-Torino, Juric prepartita: “Tante assenze ma siamo competitivi”

Le parole dei protagonisti pochi minuti prima dell'inizio della partita valida per la sesta giornata di Serie A

Pochi minuti prima dell'inizio della sfida tra Venezia e Torino, Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Sky Sport rilasciando le seguenti dichiarazioni: "Mancano tanti in avanti, abbiamo poche opzioni in corsa ma siamo comunque competitivi. Il Venezia ha vinto il campionato di B, è un' ottima squadra, allenata bene e con buoni talenti. Sarà tosta come tutte quelle fatte finora. Noi abbiamo fatto tante partite buone ma una male a Firenze, io penso che dobbiamo trovare continuità di prestazioni e poi pian piano migliorare certi aspetti specialmente tecnicamente".